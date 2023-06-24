Минобороны РФ опубликовало позорный пост после прекращения наступления Пригожина

В российском Минобороны заговорили о "единстве" после того, как "вагнеровцы" сбили 7 российских бортов и убили пилотов.

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Минобороны РФ опозорилось после публикации странного поста / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главный "вагнеровец" Евгений Пригожин отправил в наступление на Москву своих наемников. Но позже "повар" Путина передумал атаковать столицу и приказал развернуть колонны "музыкантов". В Минобороны РФ после этого выдохнули с облегчением и опубликовали позорный пост.

Во время продвижения "вагнеровцев" в сторону Москвы, Минобороны РФ отдавало приказы об атаке колонн. На наемников устраивали налеты российские вертолеты, но получилось так, что РФ лишь потеряла их.

Известно, что за время этого наступления наемники ЧВК "Вагнер" сбили 7 российских бортов:

видео дня

3 вертолета РЭБ Ми-8МТПР,

1 транспортный Ми-8,

1 ударный Ка-52,

1 транспортно-боевой Ми-35М,

1 Ил-22 ВзПУ (воздушный пункт управления).

Несмотря на это Минобороны РФ опозорилось своим постом о "сплоченности и единстве", намекая на то, что им удалось договориться с "вагнеровцами".

Минобороны РФ опубликовало позорный пост / фото: скриншот

Военный мятеж Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые военные Минобороны оккупантов РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. В ответ Пригожин сказал, что он собрал 25-тысячную группировку и пойдет на Москву для разборок с ведомством Шойгу.

Утром 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль Ростов-на-Дону. Теперь они удерживают там все военные объекты. Сбили вертолеты и самолет, которые пытались по ним ударить.

После Ростова Вагнер по той же схеме захватил и Воронеж.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил сведения, что Вагнер идет на Москву.

Вечером 24 июня стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Сам Пригожин также подтвердил это и сказал, что разворачивает колонны своих наемников, отправляясь в тыловые лагеря на территории Украины.

Появилась предварительная информация о том, почему Пригожин согласился прекратить наступление на Москву и развернуть колонны "вагнеровцев". Сообщается, что одним из условий Пригожина была отставка и задержание министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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