'Арест Шойгу': в Сети появилась первая информация о 'договорняке' с Пригожиным

По предварительным данным, Пригожин согласился прекратить наступление на Москву после некоторых обещаний.

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Стало известно, почему Пригожин закончил наступление на Москву / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот: відео Telegram

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который отправил своих наемников в наступление на Москву, внезапно передумал продолжать свой "марш справедливости" и развернул колонны "вагнеровцев". Оказалось, что сделал он это на условиях, которые согласовал во время переговоров с Лукашенко.

В Сети уже появилась первая информация об этих условиях. В одном из Telegram-каналов "вагнеровцев" сообщается о том, что Пригожин хотел добиться отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Также сообщается, что Пригожин потребовал амнистию для "вагнеровце". Однако стоит отметить, что это лишь предварительная информация, которая требует подтверждения.

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В Telegram-канале ВЧК-ОГПУ сообщили, что среди российских силовиков ходят слухи о том, что ФСО задержала Шойгу. Однако никто эту информацию пока не подтвердил и не опроверг.

Военный мятеж Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые военные Минобороны оккупантов РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. В ответ Пригожин сказал, что он собрал 25-тысячную группировку и пойдет на Москву для разборок с ведомством Шойгу.

Утром 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль Ростов-на-Дону. Теперь они удерживают там все военные объекты. Сбили 3 вертолета, которые пытались по ним ударить.

Вероятно, после Ростова Вагнер по той же схеме захватил и Воронеж.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил сведения, что Вагнер идет на Москву.

Вечером 24 июня стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Сам Пригожин также подтвердил это и сказал, что разворачивает колонны своих наемников, отправляясь в тыловые лагеря на территории Украины.

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