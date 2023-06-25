"Вагнеровцы" закатили истерику из-за отмены наступления на Москву

"Вагнеровец" назвал Пригожина политиком с сомнительными перспективами.

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"Вагнеровцы" устроили истерику из-за отмены наступления на Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно решил прекратить наступление на Москву после того, как ему что-то пообещал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Пригожин развернул колонны своих наемников. Однако это совсем не понравилось некоторым "вагнеровцам", ведь изначально "планы были грандиозные". Свое недовольство высказал один из наемников в своем Telegram-канале.

Он заявил, что Пригожин "обесчестил не только себя, но и всех, кто в него поверил". Этот "вагнеровец" добавил, что "повар" Птуина - политик с сомнительными перспективами.

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"Подготовка к тому, что произошло, шла заранее. Всех инструктировали, что и как делать. В итоге политика с сомнительными перспективами хватило на один день. Стояла задача спровоцировать эвакуацию топовых чиновников и руководства из Москвы. Далее начать занимать здания министерств. Планы были грандиозные. На деле политик с сомнительными перспективами сдулся за один день. Это какой-то позор", - написал наемник.

Военный мятеж Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые военные Минобороны оккупантов РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. В ответ Пригожин сказал, что он собрал 25-тысячную группировку и пойдет на Москву для разборок с ведомством Шойгу.

Утром 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль Ростов-на-Дону. Теперь они удерживают там все военные объекты. Сбили вертолеты и самолет, которые пытались по ним ударить.

После Ростова Вагнер по той же схеме захватил и Воронеж.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил сведения, что Вагнер идет на Москву.

Вечером 24 июня стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Сам Пригожин также подтвердил это и сказал, что разворачивает колонны своих наемников, отправляясь в тыловые лагеря на территории Украины.

Появилась предварительная информация о том, почему Пригожин согласился прекратить наступление на Москву и развернуть колонны "вагнеровцев". Сообщается, что одним из условий Пригожина была отставка и задержание министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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