'Вагнер' передает тяжелое вооружение армии Минобороны РФ - росСМИ

ЧВК "Вагнер" начал подготовку к передаче тяжелой военной техники в подразделения Вооруженных сил Минобороны РФ.

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"Вагнер" передает тяжелое вооружение Минобороны РФ / коллаж: Главред, скриншоты: видео

В Минобороны страны-агрессорки России сообщили, что "вагнеровцы" передают оружие российским оккупантам.

"Продолжается подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил России", - сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

До 1 июля российские вооруженные формирования должны подписать контракт с Минобороны РФ. Такой контракт должны подписать все российские "добровольческие отряды" "с целью повышения эффективности их применения" на войне в Украине. Таким образом они будут подчинены Минобороны РФ.

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Его уже подписали кадыровцы. Однако, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать такой контракт.

Российский диктатор Путин предложил "вагнеровцам" выбор: либо же заключить контракт с Минобороны РФ, либо вступить в другие вооруженные формирования, либо же перейти в Беларусь, где разобьют полигон для наемников Пригожина.

Война между Пригожиным и Минобороны РФ

Ссора между главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным и чиновниками из Минобороны РФ идет уже в течение нескольких месяцев.

Напомним, что Пригожин "попустил" Шойгу после того, как Минобороны РФ заставляло "вагнеровцев" подписывать контракты.

Эксперт назвал цель жестких наездов Пригожина на Кремль. Главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин является представителем одной из группировок внутри полукриминального режима в РФ.

Наемники Пригожина взяли в плен подполковника РФ. Наемников в мае обстреляли российские военные, и опубликовал видео с задержанным подполковником Вооруженных сил РФ, которого он обвинил в этом обстреле.

Военный переворот Пригожина в РФ

Напомним, что 23 июня в России началась гражданская война, Пригожин устраивал госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев".

Пригожин захватил военные объекты Ростова. Евгений Пригожин отдельно вышел в эфир в соцсетях и заявил, что все военные объекты Ростова-на-Дону контролирует ЧВК "Вагнера".

Беларусь может стать ловушкой для Пригожина и его наемников. Если Кремль будет давить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, то Беларусь не сможет предоставить наемникам ЧВК "Вагнера" надежное убежище.

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