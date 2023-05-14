Разборки режима уголовников: эксперт назвал цель жестких наездов Пригожина на Кремль

Евгений Пригожин выбрал для себя в РФ позицию турбопатриота, считает Александр Кочетков.

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Александр Кочетков оценил позицию Евгения Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин является представителем одной из группировок внутри полууголовного режима в РФ, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, эти группировки выясняют между собой отношения уголовными методами.

"То есть это не политические элиты, которые разбираются посредством публичной политики – там ее нет. Там разбираются методами спецслужб, и "Новичок" у них значительно эффективнее любых голосований", — говорит эксперт.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что Пригожин выбрал для себя в РФ позицию турбопатриота.

"То есть он за русскую победу, господство России над миром, галактикой и Вселенной. Это же его слова: "Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо". То есть такую позицию, которая абсолютно презирает любые человеческие ценности Пригожин выбрал себе в качестве имиджа. И то, что он говорит, этот турбопатриотизм, включает в себя готовность говорить неприятные вещи. Мол, нельзя прятать от населения то, что на самом деле происходит", — пояснил политолог.

При этом он пояснил последние демарши главаря ЧВК Вагнера с обвинениями в адрес минобороны РФ в нехватке боеприпасов.

"Да, он рассказывает о реальной ситуации с дефицитом на фронте, непутевым командованием. Это действительно так и есть, но главный вопрос – почему вы полезли в Украину? С какой стати вы считали, что можете захватить Украину за две недели? Если есть люди, которые об этом знают, то у них будут серьезные проблемы", — добавил Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Ранее главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ якобы "держат под контролем" водохранилище, трассу Часов Яр – Бахмут и заняли тактические высоты. Если украинские войска зайдут в село Берховка, начнется окружение оккупантов РФ в Бахмуте.

Политический аналитик Александр Кочетков высказал мнение, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет вывести боевиков своей ЧВК из Бахмута до начала украинского контрнаступления. Публично заявляя о куче проблем оккупантов на фронте он фактически готовит почву для ухода вагнеровцев. Но при попытке Пригожина вывести вагнеровцев из Бахмута может разгореться вооруженная стычка боевиков его ЧВК с Росгвардией.

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