"Вагнеровцы" попробуют сбежать из Бахмута: может вспыхнуть вооруженная схватка ЧВК с Росгвардией – Кочетков

Пригожин хочет вывести боевиков ЧВК "Вагнера" из Бахмута до начала украинского контрнаступления. Но ему не дадут этого сделать.

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В Бахмуте может начаться вооруженный конфликт между "вагнеровцами" и Росгвардией, считает Кочетков/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Владелец российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин хочет вывести боевиков своей ЧВК из Бахмута Донецкой области до начала украинского контрнаступления. Публично заявляя о куче проблем оккупантов на фронте он фактически готовит почву для отхода вагнеровцев.

Но при этом "повар Путина" мастерски подстраивается под ситуацию. Если его ЧВК не дадут выйти из Бахмута, то он просто заявит, будто бы они там остались, потому что "готовы на всё ради будущей победы". Об этом рассказал политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду.

Если даже Пригожин не выполнит свои угрозы и не выведет ЧВК "Вагнера" из Бахмута, то он найдет, как объяснить, почему он "дал заднюю".

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"Пригожин – авантюрист, он всегда рассказывает, что, мол, он хотел, но ему мешают, и если он не выйдет, то скажет, что не может бросить фронт. А если на него каким-то образом повлияют и он не сможет покинуть Бахмут, то он сразу скажет, что это для "величия России" и для будущей победы он якобы готов на всё. Но он хочет сделать это, чтобы не отвечать. Потому что многие чувствуют, а он имеет авантюризм провозглашать, что там есть проблемы", – отмечает Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Он подчеркнул, что российские оккупанты уже увязли в Бахмуте. И тем захватчикам, которых застанет в этом городе украинское контрнаступление, не поздоровится.

"Девять месяцев спустя они официально пишут, что продвинулись на 130 метров. Но это – полный бред, о таком нельзя писать, потому что это полминуты пешком. То есть россияне завязли в Бахмуте, и там уже есть признаки того, что ситуация может развернуться против них, потому что украинское контрнаступление может начаться именно в Бахмуте", – говорит политический аналитик.

С флангов "Вагнера" российские оккупанты уже частично бегут. Поэтому Пригожин хочет отвести вину от себя. Сейчас его цель – сделать так, чтобы вагнеровцев в Бахмуте не было на момент начала контрнаступления украинских военных.

Но при попытке Пригожина вывести вагнеровцев из Бахмута может разгореться вооруженная стычка боевиков его ЧВК с Росгвардией.

"Там есть заградительные отряды Росгвардии, которые не пускают тех, кто хочет выйти. Поэтому ситуация там настолько неконтролируемая, что там возможен даже вооруженный конфликт между "вагнеровцами" и Росгвардией", – отметил Кочетков.

Смотрите видео, в котором политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду рассказал о том, почему Пригожин оскорбил Путина, претендует ли глава ЧВК "Вагнер" на должность в Кремле, и как его возможное пребывание у власти отразится на распаде России:

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Пригожин неоднократно делал заявления о том, что у его боевиков из ЧВК "Вагнера" практически не осталось боеприпасов. Однако на самом деле, количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях существенно увеличилось.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российское минобороны, вероятно, отказалось от цели окружить в Бахмуте Донецкой области значительное количество украинских сил. Об этом свидетельствует развертывание низкоквалифицированных российских сил на флангах вокруг города. Аналитики отмечают, что у страны-агрессора России могли измениться приоритеты на этом направлении.

Между тем заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не потерять контроль ни над одной позицией за неделю. Она подчеркнула, что российские оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, вполне вероятно, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

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