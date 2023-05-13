В Кремле хотят завершить войну и боятся бумеранга - Сотник

Российские оккупанты могли бы отойти на границы Украины 1991 года и преподнести это как "победу", считает Александр Сотник.

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В Кремле понимают, что войну нужно заканчивать, считает Александр Сотник / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

В Кремле уже начали думать о том, что так называемую "СВО" в Украине нужно как-то сворачивать, но пока российский диктатор Владимир Путин остается при власти, будет продолжаться война на истощение. Об этом в интервью Главреду рассказал редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Внутри Кремля что-то меняется, внутри этой коробочки что-то искрит – там поняли, что вляпались сильно и надо как-то это завершать. Пока будет Путин, будет продолжаться война на истощение. Пока он у власти, пока его не убрали, будут обстрелы, попытки контрнаступлений, вылазки. А внутри самой "элитки", внутри этих "сливок коллектора" уже есть брожение и понимание того, что надо как-то всё это дело завершать. Потому что ни конца, ни края этому не видно", - сказал он.

По словам Сотника, кремлевские элиты осознают, что всё может закончиться очень плохо, "а на горизонте вырисовываются контуры бумеранга, который может прилететь очень больно".

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"Элиткам" очень не хочется, чтобы вся пещера превратилась в "Белгородскую народную республику" или в кучу таких "народных республик", а именно это в итоге получится. Поэтому сейчас нет такого истошного: "Эх, мы сейчас покажем кузькину мать!". Вместо деда-победа мы видим какого-то громоздящегося немощного и вусмерть перепуганного плешивого старикашку, который говорит: "На нас напал Запад, вооружил всю Украину и напал, вот мы теперь и защищаемся", - объяснил журналист.

Сотник предположил, что если продолжить нарратив, озвученный Путиным на параде 9 мая, то получается, что победой можно считать отползание России к границам 1991 года, после чего будет сказано: "Зато мы сохранили свои границы".

"Вот только за что тогда "наши мальчики" превратились в гумус? Этот вопрос обязательно будут задавать. И дабы он не разросся до вселенских масштабов, система будет вынуждена предпринять какие-то меры уже в самые ближайшие недели, месяцы, а, может, даже дни", - добавил он.

Смотрите интервью Александра Сотника Главреду:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Когда закончится война в Украине

Украине нужно больше времени на подготовку контрнаступательной военной операции. Боевые бригады уже готовы, однако ВСУ все еще нуждаются в бронетехнике и других западных вооружениях. Украинские войска впоследствии перейдут в наступление, поскольку нельзя допустить заморозки войны со страной-оккупантом Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

Также Зеленский заявил, что война со страной-агрессором РФ завершится победой Украины, и произойдет это до выборов президента США.

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и масштабному освобождению земель, которые незаконно захватили российские оккупанты. Враг со страхом ожидает эту атаку ВСУ. Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. И эта война может закончиться уже очень скоро. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России.

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