Украина победит в войне до следующих выборов президента США — Зеленский

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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Зеленский дал прогноз о завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война со страной-агрессором РФ завершится победой Украины, и произойдет это до выборов президента США. Об этом глава государства сказал ВВС.

В разговоре с журналистами Зеленский отверг опасения по поводу потери поддержки США, если нынешний президент США Джо Байден не будет переизбран в 2024 году. По его словам, Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в ​​Конгрессе США.

"Кто знает, где мы будем [когда пройдут выборы]?. Я верю, что к тому времени мы победим", - сказал украинский лидер.

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Отметим, очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны.

25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры.

15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании.

Как сообщал Главред, бывший президент США Дональд Трамп трижды не смог однозначно ответить на вопрос, кого он хочет видеть победителем в войне России против Украины. Также он отказался назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником, объяснив это тем, что это могло бы повредить переговорам со страной-агрессором РФ.

Когда закончится война в Украине

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и масштабному освобождению земель, которые незаконно захватили российские оккупанты. Враг со страхом ожидает эту атаку ВСУ. Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. И эта война может закончиться уже очень скоро. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Контрнаступление ВСУ может положительно повлиять на ход войны и оттолкнуть оккупантов до границ 23 февраля. Такое мнение озвучил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

В ВСУ надеются, что Украина сможет вернуть все свои оккупированные территории, в том числе и Донбасс и Крым, в 2023 году. Об этом сказал командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью британскому каналу Sky News. Он отмечает, что в следующем году война в Украине может дойти до своего логического завершения.

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