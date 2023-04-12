Арестович спрогнозировал, от чего зависит победа Украины над Россией в войне

Как говорит Алексей Арестович, только успех контрнаступления ВСУ определит будущий этап российско-украинской войны.

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Алексей Арестович / коллаж фото УНИАН

Успех либо неуспех будущего контрнаступления ВСУ определит, насколько близка победа Украины над страной-агрессором Россией. Об этом в интервью порталу "ТСН" рассказал бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Окончание войны очень сложно сейчас прогнозировать. Максимум, что-то можно будет более или менее уверенно говорить, когда произойдет наше контрнаступление и мы поймем его результаты – будут ли они очень положительные, или просто положительные, или не очень положительные. Это и определит будущий этап войны, в том числе, как близка наша победа и сколько времени для нее нужно. Контрнаступление – это макродействие, а также историческое событие. Поэтому сказать сейчас, когда нас ждет окончание войны, очень и очень тяжело. Все зависит от результатов контрнаступления и его последствий", − говорит он.

Утечка секретных документов Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

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Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов. Также журналисты американского телеканала CNN, проанализировав 53 таких документа, пришли к выводу, что якобы США вели шпионаж за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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