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Сомнений нет: США уверены в успехе контрнаступления ВСУ - Кулеба

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2023, 20:42 обновлено 11 апреля, 20:59
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Министр иностранных дел Украины поговорил с Энтони Блинкеном после публикации материала о том, что США якобы сомневаются в успехе украинского контрнаступления.
Кулеба, Блинке, ВСУ
США верят в успех контрнаступления ВСУ / Коллаж фото УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинские военные активно готовятся к мощному контрнаступлению, чтобы уничтожить врага и освободить незаконно оккупированные территории. Недавно западные СМИ опубликовали материал о том, что США якобы сомневаются в успехе этого контрнаступления. Однако оказывается, всё это не так и Америка поддерживает Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

После этого материала министр лично поговорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который заверил, что Америка не сомневается в победе Украины над страной-агрессором.

"В ходе нашего сегодняшнего разговора госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил железную поддержку США и решительно отверг любые попытки подвергнуть сомнению способность Украины побеждать на поле боя", - написал Кулеба.

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Он также добавил, что США остаются надежным партнером Украины.

пост Кулебы
США верят в успех контрнаступления ВСУ / скриншот

Напомним, The Washington Post со ссылкой на секретный военный документ сообщил о том, что американская разведка якобы сомневается в успехе украинского контрнаступления из-за проблем с накоплением войск, боеприпасов и техники. Из-за этого будто бы есть вероятность, что результатом контрнаступления украинских военных могут стать лишь "скромные территориальные достижения".

Утечка секретных документов Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов. Также журналисты американского телеканала CNN, проанализировав 53 таких документа, пришли к выводу, что якобы США вели шпионаж за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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