США сомневаются, что контрнаступление ВСУ может быть успешным – The Washington Post

Из-за утечки тайных документов стало известно, что Соединенные Штаты заметили некоторые недостатки, которые могут мешать украинскому контрнаступлению.

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США сомневаются, что контрнаступление ВСУ может быть успешным/ 93 ОМБр Холодный Яр, 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Американская разведка считает, что украинское контрнаступление может не достичь всех целей, поставленных Киевом, из-за проблем с накоплением войск, боеприпасов и техники.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на один из секретных военных документов США, которые попали в сеть в результате "утечки". Документ с грифом "совершенно секретно "датирован началом февраля этого года и содержит информацию о том, что якобы у украинского войска есть значительные "недостатки в формировании и поддержке сил".

Из-за этого будто бы есть вероятность, что результатом контрнаступления украинских военных могут стать лишь "скромные территориальные достижения". Такие данные заметно отличаются от тех публичных заявлений о боеспособности украинской армии, которые делали в администрации президента США Джо Байдена.

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В этом документе также говорится о том, что якобы Киев будет нацелен на стратегию отвоевания территорий на востоке Украины и продвижения на юг с целью разорвать сухопутное сообщение страны-агрессора России с временно оккупированным Крымом.

Кроме этого, в документе говорится, что российская оккупационная армия уже успела построить оборонительные укрепления на захваченных украинских территориях. Отмечается, якобы это обстоятельство в сочетании с "постоянными недостатками в подготовке и поставке боеприпасов со стороны Украины" может осложнить украинским военным продвижение вперед и увеличить количество жертв во время наступления.

Этот документ стал одним из многих материалов о национальной безопасности США, которые недавно были "слиты" в сеть.

Утечка секретных документов Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов. Также журналисты американского телеканала CNN, проанализировав 53 таких документа, пришли к выводу, что якобы США вели шпионаж за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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