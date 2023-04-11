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"Путин боится поражения": диктатор РФ дал российскому генштабу последний шанс – Маломуж

Алёна Воронина
11 апреля 2023, 09:04 обновлено 11 апреля, 09:04
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Глава Кремля приказал российским оккупантам не только держать свои позиции, но и готовиться к переходу в наступление.
Николай Маломуж, Владимир Путин
Диктатор РФ дал российскому генштабу последний шанс, отмечает Маломуж/ Главред, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин во время недавнего заседания Совбеза в Кремле пригрозил увольнением главе генштаба страны-агрессора РФ Валерию Герасимову и другим представителям командования войском в России из-за отсутствия успехов в войне против Украины.

Путин серьезно обеспокоен перспективой поражения российских захватчиков в войне. Об этом рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала "Freeдом".

Маломуж отмечает, что только часть этого заседания была открытой. Но продолжилось оно в закрытом режиме, и во время этой части заседания обсуждались провалы в обороне российских оккупантов и перспективы возможного проигрыша России в войне против Украины.

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"Здесь рассматривались различные варианты – как они будут противодействовать, какие наши могут быть действия. Вопрос стоял – кто не справился, того будут смещать. Вопрос стоит не только о командующем восточного направления, но уже и о Генштабе, о Герасимове. Это их последний шанс", – отмечает экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

По словам Маломужа, Путин приказал военному руководству оккупационной армии, чтобы российские захватчики не только держали свои позиции, но и готовились переходить к наступлению – "завершив операции по Донецкой и Луганской областям, переходить на Запорожскую и Херсонскую".

Однако у оккупантов сейчас нет сил ни на то, чтобы переломить ход войны, ни на то, чтобы держать оборону по всей длине фронта.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что сейчас Украина готовит для российских кораблей очередной "сюрприз" на море. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников. Он отмечает, что Украина ждет подходящего момента.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что российская оккупационная армия бросила все свои усилия на взятие Бахмута. Захватчики имеют ориентировочно неделю, а потом надеются, что наступит "пасхальное перемирие".

Напомним, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко выразил мнение, что когда украинские военные освободят Крым, в стране-агрессоре России может обвалиться власть, потому что силовики прекратят ее поддерживать. Российский диктатор Владимир Путин потеряет свою поддержку, а те настроения, которые сейчас выражает российский террорист Игорь Гиркин, могут стать массовыми. Российские власти после этого провалятся в смуту.

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