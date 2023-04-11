Под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека

Защитник Украины погиб 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения. 12 марта спортсмену и защитнику Украины исполнилось 40 лет.

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Константин Денека погиб в боях за Бахмут / Фото Leader Citroen Team, УНИАН

В боях за Бахмут погиб защитник Украины - велогонщик Константин Денека. Он служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки МОУ.

Трагическую новость сообщил в Facebook комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Денека погиб 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения. 12 марта спортсмену и защитнику Украины исполнилось 40 лет.

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Константин был уроженцем Киева и членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту.

Константин Денека / Фото facebook.com/abusbike

"Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в боях с российскими захватчиками 7 апреля погиб историк, реконструктор и кузнец Игорь Ригель. Защитник был родом из Львовщины. На фронт отправился добровольцем после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Также на фронте погиб 34-летний защитник Украины Сергей Якимчук. Он отстаивал свободу и независимость нашей страны еще с 2014 года.

Свой последний бой воин принял под Бахмутом Донецкой области, где продолжается самое горячее противостояние с российскими оккупантами. Сергей служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

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