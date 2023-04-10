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Под Бахмутом погиб 34-летний военный, который защищал Украину с 2014 года

Анна Ярославская
10 апреля 2023, 09:20 обновлено 10 апреля, 09:24
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Сергей Якимчук служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Свой последний бой воин принял в Донецкой области.

Сергей Якимчук
Сергея Якимчука проводили в последний путь / Фото: Подволочиский поселковый совет

На фронте погиб 34-летний защитник Украины Сергей Якимчук. Он отстаивал свободу и независимость нашей страны еще с 2014 года.

Свой последний бой воин принял под Бахмутом Донецкой области, где продолжается самое горячее противостояние с российскими оккупантами. Сергей служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

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Печальную новость сообщили в Подволочиском поселковом совете. Именно из этой громады – села Старомищина - был родом боец.

"Многие знали Сергея, ведь начиная с 2014 года он участвовал в АТО и, стоит отметить, что показал себя с очень мужественной стороны", – говорится в сообщении.

Якимчук один из всей Подволочиской громады в 2015 году был в АТО. Защитник удостоен высокой государственной наградой Украины – ордена "За мужество" ІІІ степени.

Кроме того, он участвовал в военных парадах на Крещатике вместе с побратимами в честь Дня независимости Украины.

Под Бахмутом погиб 34-летний военный, который защищал Украину с 2014 года
Фото: Подволочиский поселковый совет

"А сегодня его собратья, не стесняясь слез, с почестями хоронят своего друга и брата по духу. Большое количество земляков, а среди них многие молодые, военнослужащие и духовенство пришли попрощаться с Сергеем", – добавили в поселковом совете.

Под Бахмутом погиб 34-летний военный, который защищал Украину с 2014 года
Фото: Подволочиский поселковый совет
Под Бахмутом погиб 34-летний военный, который защищал Украину с 2014 года
Фото: Подволочиский поселковый совет
Под Бахмутом погиб 34-летний военный, который защищал Украину с 2014 года
Фото: Подволочиский поселковый совет

Похоронили героя под звуки Гимна Украины и тихой душевной молитвы возле могилы его отца.

Под Бахмутом погиб 34-летний военный, который защищал Украину с 2014 года
Фото: Подволочиский поселковый совет

Как сообщал Главред, в боях с российскими захватчиками 7 апреля погиб историк, реконструктор и кузнец Игорь Ригель. Защитник был родом из Львовщины. На фронт отправился добровольцем после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Кроме того, на Донбассе погиб известный украинский художник Антон Дербилов с позывным "Патрик". Воина не стало в результате минометных обстрелов 6 апреля.

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