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"Моджахед" ушел из жизни не под Бахмутом: бойцы "Вендетты" рассказали детали гибели Даниила Ляшука

Алина Дембицкая
8 апреля 2023, 21:11 обновлено 8 апреля, 21:19
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Сначала появилась информация, что защитник погиб в бою под Бахмутом. Однако его собратья опровергли эту информацию.
'Моджахед' ушел из жизни не под Бахмутом: бойцы 'Вендетты' рассказали детали гибели Даниила Ляшука
Бойцы "Вендетты" рассказали детали гибели Даниила Ляшука / t.me/denivendettiofficial/1092, скриншот из видео

1 апреля Украину всколыхнуло печальное известие – на войне погиб защитник Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Он был активным белорусским добровольцем, который воевал на стороне Украины с 2014 года.

Сначала появилась информация, что защитник погиб в бою под Бахмутом. Однако его собратья из подразделения "Вендетта" Карим и Дамир опровергли эту информацию, пишет 24 Канал.

По словам побратимов погибшего защитника, Ляшук погиб в другом месте, однако ни населенный пункт, ни направление называть нельзя. В то же время они рассказали, что смертельное ранение "Моджахед" получил в населенном пункте, который штурмовали со стороны агрессора.

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"Взяв трех человек, Даниил направился в этот населенный пункт, чтобы сдержать эту атаку. И в результате получил ранение, не совместимое с жизнью, он погиб там", - сказал Карим.

Также бойцы "Вендетты" опровергли информацию о том, что погиб "Моджахед" 1 апреля. Как выяснилось, случилось это 31 марта ночью.

"1 числа непосредственно ночью после 00:00, в 1 ночи, мне позвонил наш боец и сказал о том, что "Моджахед" тяжелый 300 без сознания. Мы собрали группу и поехали на госпиталь искать его и еще одного раненого нашего человека. Будучи уже в госпитале, нам позвонили и сказали, что "Моджахед" – 200", - рассказал Дамир.

Однако прежде чем объявлять о смерти командира подразделения, его собратья хотели сами убедиться в правдивости трагического известия. И лишь после того, как они увидели тело Даниила "Моджахеда" Ляшука, подтвердили эту информацию.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Воин погиб возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения.

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