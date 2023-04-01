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Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"

1 апреля 2023, 18:28
В августе прошлого года Даниил получил тяжелое ранение, однако после ряда операций и реабилитации снова стал на защиту Украины.
Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец 'Моджахед'
В тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"/ t.me/denivendettiofficial, скриншот с видео

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб бывший боец батальона "Торнадо" Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Молодая жизнь защитника Украины, который был родом из Беларуси, оборвалась под Бахмутом.

"К сожалению, мы вынуждены известить о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека. Ты был рожден героем, ты погиб как герой. Мы все будем помнить тебя вечно. Просим власти предоставить звание героя Украины и предоставить гражданство посмертно, герою который воевал за Украину", - сообщает официальная страница "Моджахеда" в Telegram.

В религиозной организации "Ислам в Украине" рассказали, что боец был смертельно ранен на Бахмутском направлении.

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На смерть военного отреагировал один из его собратьев Дмитрий Линько: "Для меня было честью сражаться вместе, брат "Моджахед". Еще попьем крепкого чая в лучшем из миров. Да примет Аллах твою душу", - написал он.

Кроме того, актер и общественный деятель Станислав Домбровский рассказал, что тело Даниила Ляшука уже забрали и отправят в Беларусь на похороны.

Что известно о "Моджахеде"

Даниил Ляшук родился в городе Брест (Беларусь). В 14 лет переехал в Крым, где получил образование моряка.

После аннексии Крыма в 2014 году он присоединился к добровольческому батальону на стороне Украины и участвовал в боевых действиях в зоне ООС (АТО) на востоке Украины.

В январе 2015 года получил первое боевое ранение в Луганской области.

В том же году был задержан по делу против батальона "Торнадо", бойцом которого он был. "Моджахеду" были представлены обвинения в ряде тяжких преступлений, но он все это отвергал. Парень постоянно говорил, что не знал об криминальных мотивах Руслана Онищенко (бывший командир батальона "Торнадо") и его заработках на контрабандных потоках.

В июне 2021 года "Моджахед" был освобожден по решению суда.

После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года Даниил вновь присоединился к боевым действиям. Он защищал Киев и его пригороды как доброволец.

Весной 2022 года он участвовал в боях за Харьков, а летом того же года официально вступил в ряды ВСУ. Он был направлен на защиту Николаевщины и осуществлял диверсионные операции на территории оккупированной Херсонской области.

В августе прошлого года во время выполнения боевого задания Даниил получил второе тяжелое ранение, однако после ряда операций и реабилитации снова стал на защиту Украины.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Больше новостей о погибших защитниках:

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