Боролся за свободный Донбасс: в боях под Бахмутом погиб журналист Александр Цахнив

Александр Цахнив был родом из шахтерского городка Селидово Донецкой области. Он добровольно пошел на фронт, чтобы бороться за свободу родного края.

Александр Цахнив погиб в под Бахмутом, защищая Украину от оккупантов / Фото vchasnoua.com, pixabay.com

В боях за Украину погиб украинский журналист Александр Цахнив. Он был родом из шахтерского городка Селидово Донецкой области. Он стал в ряды ВСУ, чтобы бороться за свободу родного края и отдал за него жизнь. Александру было всего 37 лет. О потере коллеги сообщило информационное агентство Вчасно.

Как пишет издание, до того, как прийти в журналистику, Александр был координатором движения "Сильные громады" и неустанно занимался демократическим развитием региона – организовывал общественные мероприятия, инициативы, культурные события; был неравнодушен к развитию украинского Востока.

"С ним всегда было, о чем поговорить: от новинок в кино до теорий философии. Это был светлый человек с широким мировоззрением. Он был настоящим патриотом страны не на словах, а на деле, потому что со своей стороны делал все, чтобы и родной край, и наше общество становились лучше… Это огромная потеря для всех нас", – написали коллеги погибшего воина.

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Также Александр Цахнив был талантливым музыкантом – мастерски владел гитарой, иногда играл в группе.

Александр Цахнив / Фото vchasnoua.com

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр добровольно пошел на фронт. Свой последний бой он принял на Бахмутском направлении во время обстрела врага. У защитника Украины остались родители, брат и любимая девушка.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе. Недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Через месяц у Михала должен был закончиться контракт, воин собирался вернуться на родину и снова служить в Войске Польском, а приобретенный боевой опыт передавать сослуживцам.

Напомним, на угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.

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