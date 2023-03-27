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Боролся за свободный Донбасс: в боях под Бахмутом погиб журналист Александр Цахнив

27 марта 2023, 08:02
Александр Цахнив был родом из шахтерского городка Селидово Донецкой области. Он добровольно пошел на фронт, чтобы бороться за свободу родного края.
Александр Цахнив
Александр Цахнив погиб в под Бахмутом, защищая Украину от оккупантов / Фото vchasnoua.com, pixabay.com

В боях за Украину погиб украинский журналист Александр Цахнив. Он был родом из шахтерского городка Селидово Донецкой области. Он стал в ряды ВСУ, чтобы бороться за свободу родного края и отдал за него жизнь. Александру было всего 37 лет. О потере коллеги сообщило информационное агентство Вчасно.

Как пишет издание, до того, как прийти в журналистику, Александр был координатором движения "Сильные громады" и неустанно занимался демократическим развитием региона – организовывал общественные мероприятия, инициативы, культурные события; был неравнодушен к развитию украинского Востока.

"С ним всегда было, о чем поговорить: от новинок в кино до теорий философии. Это был светлый человек с широким мировоззрением. Он был настоящим патриотом страны не на словах, а на деле, потому что со своей стороны делал все, чтобы и родной край, и наше общество становились лучше… Это огромная потеря для всех нас", – написали коллеги погибшего воина.

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Также Александр Цахнив был талантливым музыкантом – мастерски владел гитарой, иногда играл в группе.

Александр Цахнив
Александр Цахнив / Фото vchasnoua.com

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр добровольно пошел на фронт. Свой последний бой он принял на Бахмутском направлении во время обстрела врага. У защитника Украины остались родители, брат и любимая девушка.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе. Недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Через месяц у Михала должен был закончиться контракт, воин собирался вернуться на родину и снова служить в Войске Польском, а приобретенный боевой опыт передавать сослуживцам.

Напомним, на угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.

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