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"Воевал в самом аду, чтобы попасть в рай": на войне погиб талантливый актер Антон Прасоленко

31 марта 2023, 17:35
Защитник получил тяжелые ранения и был доставлен в госпиталь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Антон Прасоленко
На войне погиб талантливый актер Антон Прасоленко / Facebook Антона Прасоленко и Facebook Леси Литвиновой

В кровавой борьбе за свободу и независимость Украины погиб талантливый актер театра и кино Антон Прасоленко. О смерти артиста сообщил психолог Андрей Козинчук на своей странице в Facebook.

"Антон - тонкая душевная организация. Но он не смог оставаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну. Зная, что он не очень разбирался в этом, он учился с нуля. И за год вышел на [неплохой] уровень профессионализма. Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош", - написал Козинчук.

По его словам, Антон участвовал в боевых действиях на востоке нашей страны. Защитник получил тяжелые ранения и был доставлен в госпиталь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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"После тяжелого ранения Антон еще неделю вел борьбу. Борьбу за собственную жизнь. Вчера она закончилась в реанимации военного госпиталя. Занимаясь сегодня обыденными делами, вспомните Антона. Парня, который играл в театре, любил жизнь, жил рядом с вами и погиб за нас под Бахмутом", - написала волонтер Леся Литвинова в Facebook.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

Больше новостей о погибших защитниках:

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