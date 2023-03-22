Выполнял сложные операции: в Бахмуте погиб командир "Чехов"

Украинский военный Антон заяц ("Чехов") защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области.

В Бахмуте погиб украинский военный Антон Заяц / Коллаж фото соцсети

Российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом. Об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Военный с позывным "Чехов" начал защищать страну еще в 2014 году в составе 18 батальона 57 бригады. Он 1,5 года пробыл в районе Горловки. За выполнение сложной операции в районе Зайцевого его даже наградили орденом имени Богдана Хмельницкого III степени. Тогда военный вместе со своими побратимами взял сверхважную высоту в районе Зайцевого.

"Чехов" под селением Жованка помог огневой поддержкой, когда 23 февраля 2016 года 17 батальон за десять восьмого вечера начал бой за высоту с левого фланга батальона, плавно перенося его на правый. В эту ночь наши ребята взяли трофеи и опорный пункт на высоте. За это Антона наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени", – говорится в сообщении.

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После начала полномасштабного вторжения он воевал в Донецкой и Херсонской областях. Летом он выполнял боевые задачи в направлении Бахмута и Лисичанска.

"Имел честь воевать бок о бок с Антоном Зайцем. Грустно осознавать, что идут лучшие", - написал военный Роман Козеренко.

В Бахмуте погиб украинский военный Антон Заяц / соцсети

Журналистка Алена Душенко вспомнила, что "Чехов" мог быстро овладеть даже ноу-хау.

"Командир с прекрасной улыбкой, командир, который быстро освоил различные ноу-хау, настоящий лидер и Воин. Спокойный, уверенный, надежный ... Даже не верится, что ты погиб 18 марта в районе Бахмута. Не верится, что больше не обниму, не потролю твоим отказом при первой встрече, не услышу твое: "Все будет Украина!". Ну что, Антон Павлович, до встречи", – написала Душенко.

Напомним, что украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся домой из российского плена. Боец защищал Мариуполь прошлой весной. Спортсмена захватили в плен 12 апреля 2022 года. Освободить воина сумели во время последнего обмена пленными.

Также ранее украинский священник, настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вирозуб рассказал о 70 днях российского плена и пытках, которые применяли российские оккупанты к пленным. В частности, украинцев били током и запихивали им гвозди под ногти. Кроме этого, им не давали спать, а также держали без еды и воды.

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