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Окружение Путина может отдать его под суд ради сохранения власти: Полозов об опасности для Украины

22 марта 2023, 15:11
Российские элиты захотят поставить на место Путина Медведева или Патрушева, но они не придерживаются демократических принципов.
Владимир Путин, Николай Полозов
Окружение Путина может отдать его под суд / Коллаж фото скриншот из видео

Российские элиты и окружение диктатора Владимира Путина могут попытаться договориться с Западом и предложить сделку - они передают Путина под суд, но при этом сохраняют свою власть. Об этом в интервью Главреду рассказал российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.

"Конечно, они думают о будущем, но Запад не должен прогадать, потому что сам по себе Путин – это лишь один из элементов этой конструкции. Власть в России на протяжении 20 лет удерживается этой чекистской хунтой, представителем которой Путин и является. И если, условно говоря, они выдают Путина, но вместо него ставят Патрушева или Медведева или еще кого-то из своего окружения", - объяснил Полозов.

Однако это не будет значит, что Украина сразу же окажется в безопасности.

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"Это будет просто сделка, по которой они отдают уже ненужного Путина взамен сохранения власти. И сохраняя угрозу для человечества, поскольку эта хунта обладает ядерным оружием", - добавил адвокат.

Он считает, что денуклеаризация - единственный вариант, при котором РФ не будет опасной для мирового сообщества. Полозов убежден, что приход к власти Медведева или Патрушева ничего не изменит, ведь они не придерживаются демократических принципов.

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

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