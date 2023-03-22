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Потеря Крыма заставит российские элиты выдать Путина в Гаагу - Николай Полозов

Анастасия Заремба

журналист

22 марта 2023, 09:00
Путин чувствует себя в безопасности только внутри РФ, за ядерным забором, и за границу он отправит двойника, считает российский правозащитник.
Николай Полозов
Поимка двойника Путина в ЮАР или Таджикистане не будет означать поимку Путина - Николай Полозов / Главред

На прошлой неделе Международный уголовный суд в Гааге предпринял первый серьезный шаг в будущем наказании российского диктатора Владимира Путина – выдал ордер на его арест за преступления в Украине. Как уточнили позднее, ордер на арест Путина будет пожизненным, а санкции с РФ не снимут, пока военного преступника не отдадут под суд.

В интервью Главреду российский адвокат и правозащитник Николай Полозов рассказал, почему ордер МУС – скорее политическое решение, чем юридическое, смогут ли власти ЮАР задержать Путина в случае его приезда, почему поимка двойника Путина не будет считаться поимкой самого Путина, и что заставит российские элиты предать своего диктатора.

Какова, по-вашему, главная цель этого решения? Ведь по опыту прошлых аналогичных решений, выдать диктатора суду – не такая уж и простая задача…

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Задача непростая, но, тем не менее, такие выдачи происходили. И бывший президент Судана [Омар аль-Башир] предстал перед высоким судом как раз на основании выданного ордера.

Конечно, в Гааге тоже реалисты и понимают, что Путин добровольно сдаваться не будет. И во многом это решение является не столько юридическим, сколько символическим. Потому что до сих пор в западном политическом истеблишменте, не говоря уже о странах третьего мира, бытует мнение, что с Путиным можно здороваться за руку и о чем-то договариваться. Принятие решения об ордере на арест в отношении Путина должно перечеркнуть эту практику.

И, конечно же, здесь присутствует и геополитический аспект. Неслучайно, несмотря на то, что ордер был выписан еще в феврале, заявление об этом опубликовали (причем выходя за рамки обычных правил, потому что эти ордера секретные) накануне визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина. То есть Путин будет встречать Си Цзиньпина уже в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений (разговор произошел до визита, - ред.).

В этом смысле действительно предание публичности информации о том, что этот ордер выписан, имеет не юридическое, а политическое значение.

А если говорить о юридических аспектах, то какие ограничения это накладывает на самого Путина и тех мировых лидеров, которые будут с ним контактировать после этого решения?

Ограничения для Путина – это, прежде всего, отсутствие возможности показываться в тех юрисдикциях, которые признают Международный уголовный суд (МУС) и ратифицировали Римский статут. То есть это почти 150 стран мира – все страны Европы, все страны Латинской и Северной Америки, часть стран Африки и Азии, что существенно ограничивает возможности перемещения Путина по миру. Надо сказать, что в последние годы он не то чтобы стремится путешествовать – в свое время сыграли злую шутку ковидные ограничения, но и сейчас его возможности сужены.

Будем реалистами – сейчас, находясь за "ядерным забором" и держа под контролем всю Россию, Путин там чувствует себя в безопасности. Но тот факт, что ордер на арест был выписан, заставил его понервничать и попробовать перекрыть этот инфоповод поездкой в оккупированные Крым и Мариуполь. Это указывает на то, что эта тема крайне чувствительна для Кремля. И это месседж российским политическим силам о том, что с Путиным никто не будет договариваться и его место в камере Гааги. Потому они должны взвесить все "за" и "против" – готовы ли они идти на дно вместе с Путиным или же у них есть альтернатива в том, что они могут его выдать и попытаться как-то передоговориться с Западом на более приемлемых условиях.

А насколько элиты готовы договариваться? Уже появляется информация, что в Кремле якобы начинают искать преемника – насколько этот процесс может растянуться во времени? Как скоро они готовы будут пойти на переговоры с Западом и, соответственно, выдавать Путина?

Важно понимать, что на текущий момент Путин сумел консолидировать вокруг себя всю российскую элиту и весь политический истеблишмент. Конечно, они думают о будущем, но Запад не должен прогадать, потому что сам по себе Путин – это лишь один из элементов этой конструкции. Власть в России на протяжении 20 лет удерживается этой чекистской хунтой, представителем которой Путин и является. И если, условно говоря, они выдают Путина, но вместо него ставят Патрушева или Медведева или еще кого-то из своего окружения, это не будет означать безопасности для Украины и мира. Это будет просто сделка, по которой они отдают уже ненужного Путина взамен сохранения власти. И сохраняя угрозу для человечества, поскольку эта хунта обладает ядерным оружием.

Для того, чтобы Россия была безопасна для мирового сообщества, она должна быть денуклеаризирована, а власть в РФ действительно должна поменяться. Не просто Путина на Медведева, а Медведева на Патрушева – время всех тех, кто узурпирует власть в России, не хочет придерживаться демократических принципов должно уйти.

Если говорить о политических союзах, в которые сейчас входит Россия, те же ОДКБ и СНГ. Ограничения из-за ордера на арест Путина каким-то образом затрагивают эти союзы – будут ли они легитимными, если Россия при Путине будет в них входить, а Путин лично будет туда наведываться?

Вопрос в том, что ордер выписан не в отношении России, а в отношении конкретных физических лиц – Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой. Что касается стран ОДКБ и СНГ, то, насколько мне известно, Римский статут ратифицирован в Таджикистане. Поедет ли туда Путин (а в прошлом году он туда ездил) – это большой вопрос. Еще один вопрос – даже если он поедет, то хватит ли политической воли у руководства этих стран произвести арест и задержание? Напомню, что один из подозреваемых в совершении военных преступлений, по-моему тот же президент Судана, когда приехал в ЮАР, несмотря на то, что был под ордером, не был там арестован. Власти его отпустили, тем самым создав определенный прецедент. Поэтому говорить о том, что решение МУС обязательно для национальных юрисдикций, нельзя. То есть в конечном счете окончательное решение о том, производить задержание или нет, принимает власть конкретной юрисдикции, с учетом политических, экономических и других рисков.

Кстати, по поводу ЮАР. Намечена поездка Путина на саммит в ЮАР в этом году. Могут ли власти ЮАР пойти по тому же сценарию, как и с президентом Судана, в отношении Путина?

Крайне маловероятно, что Путин будет подвергать себя даже потенциальному риску опасности. Вряд ли он куда-то поедет с учетом того, что он и по стране перемещается в бронепоезде и всех рассказов о чемоданах, про длинные столы и его двойников. Нет, он может послать двойника, например, но себя лично подвергать даже минимальному риску он не будет ни в коем случае.

То есть если задержат двойника, это не будет задержанием Путина, я правильно вас поняла?

Конечно. Это же совсем другой человек. В данном случае даже если этот человек очень сильно похож на Путина, ордер выписан не на двойника. Поэтому это лицо не может быть задержано.

Уже было заявление Захаровой о том, что Россия не признает этого решения, перед этим российскими властями был подписан ряд документов, которые делают с российской точки зрения ничтожными европейское законодательство. Насколько Россия, точнее окружение Путина, может выполнить со своей стороны это решение?

На текущий момент ситуация такая. Мы слышали заявления Захаровой, читали очередную отрыжку Медведева о том, что якобы по МУС нужно нанести удар "Ониксом". Сейчас в российских элитах еще нет ощущения поражения в войне и предчувствия краха режима. Они надеются, что им удастся "пропетлять". И сдавать Путина они пока не готовы.

По большей части из-за того, что его некем заменить?

Нет, дело не в этом. Путин является модератором процессов, которые происходят в российском политическом истеблишменте. Слишком много центров влияния, противоборствующих группировок, и Путин, как некая консенсусная фигура их всех устраивает. В случае, если его убрать, это будет означать разрушение вертикали власти и появление серьезных предпосылок для внутреннего гражданского конфликта, вплоть до гражданской войны. И, конечно, никто из них этот миг приближать не хочет.

А когда, по-вашему, может настать момент, когда элиты поймут, что, мол, либо мы его выдаем, либо вместе с ним идем ко дну? Что может повлиять на то, что у них пропадет уверенность в том, что они смогут, как вы сказали "пропетлять"?

Тяжелейшее поражение на фронте и потеря Крыма. Потеря Крыма будет означать конец нынешней путинской России в том виде, в котором мы ее знаем и к которой привыкли. Это будет означать конец самой архитектуры путинского режима и, возможно, самой РФ в ее нынешних границах.

Как в таком случае решение о выдаче Путина повлияет на отношение западных стран к Украине – могут ли они, условно говоря, более активно передавать нам оружие, чтобы приблизить военное поражение РФ и дальнейшие последствия?

Уже поступили первые заявления о том, что ряд стран Запада будет оказывать содействие МУС. Этот ордер – своего рода Рубикон. Что касается поддержки Украины вооружением, я надеюсь, что это тоже будет дополнительным аргументом в пользу усиления Украины современным вооружением со стороны Запада.

война в Украине Владимир Путин Гаагский суд Николай Полозов
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