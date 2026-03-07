Украина триумфирует на Паралимпиаде-2026 - сколько медалей уже удалось завоевать

Парабиатлонисты триумфально начали выступление на Паралимпийских играх-2026, завоевав два золота и бронзу в индивидуальных спринтерских гонках.

Паралимпиада-2026 - сколько медалей удалось завоевать Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/taras.rad, скриншот из видео

Украина в первый день соревнований смогла завоевать 2 "золота" и 1 "бронзу"

Украинская сборная занимает первое место в медальном зачете

Украинские спортсмены уже в первый день Паралимпиады-2026 смогли занять первое место для Украины в общем медальном зачете. Об этом сообщает Суспільне.

Украинский парабиатлонист Тарас Радь завоевал "золото" в первом старте на Паралимпийских играх-2026, пройдя дистанцию без промахов за 19:55,5 минуты и опередив американца Джошуа Свини, который занял пятое место. Это вторая золотая медаль Радя после его триумфа на 12,5 км в Пекине.

"Доволен. Эмоции меня переполняют, очень счастлив. Это довольно приятно, потому что восемь лет [прошло, - ред.)]. За эти восемь лет мы подтренировались так хорошо — можно показывать хорошие результаты и выигрывать на Паралимпийских играх. [Результату способствовал, - ред.] опыт. Больше гонок, больше изучаешь своих соперников и сам учишься. Плюс стрельба, зависит и как ты бегаешь", - рассказал он.

Украинские парабиатлонистки Александра Кононова и Людмила Ляшенко завоевали "золото" и "бронзу" в спринтерской гонке в классе стоя на Паралимпийских играх-2026.

В женской спринтерской гонке в классе стоя Украина также отличилась. Александра Кононова завоевала "золото", преодолев дистанцию без промахов за 19:13,9 минуты с преимуществом 5,9 секунды и став паралимпийской чемпионкой в биатлоне в третий раз в карьере, первый раз за 12 лет в этом виде спорта.

Людмила Ляшенко заняла третье место и взяла "бронзу", сделав один промах на втором огневом рубеже и финишировав с отставанием 32,4 секунды.

Турнирная таблица Паралимпийских игр 2026 по состоянию на 14:00

