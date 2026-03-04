"Шахтер" под угрозой суда: топ-клуб Европы готовит радикальный шаг, детали

"Шахтер" может потерять часть прибыли из-за невыплаты бонусов, которые Челси теперь отказывается выплачивать.

"Шахтер" рискует потерять миллионы бонусов из-за судебного спора с "Челси" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mmudryk10, facebook.com/fcshakhtar

Кратко:

Трансфер Мудрика в "Челси" стал рекордным для Украины

"Шахтер" рискует потерять 25 млн евро бонусов из-за суда

Контракт предусматривал до 30 млн евро бонусов за турнирные победы

Трансфер Михаила Мудрика из донецкого"Шахтера" в лондонский "Челси" стал рекордным для украинского футбола. Однако через три года после сделки "горняки" могут столкнуться с серьезными юридическими проблемами.

Причина конфликта

Причиной стал допинг-скандал и отстранение украинского вингера, которые поставили под сомнение выплаты бонусов, предусмотренных контрактом. По данным инсайдера Дэвида Пастора в сети X, "Челси" готов обращаться в суд, если Футбольная ассоциация Англии и УЕФА не завершат рассмотрение статуса Мудрика в ближайшее время.

Сумма спора, по сообщениям, составляет 25 миллионов евро – именно столько украинский клуб мог бы получить в виде бонусов за продажу игрока. Лондонский клуб настаивает, чтобы "Шахтер" отказался от этих выплат, и готов решительно отстаивать свою позицию в суде.

Сумма спора

По информации журналиста The Athletic Лиама Твоми, в 2023 году "Шахтер" получил 70 миллионов евро за Мудрика, что делает его самым дорогим украинским футболистом в истории.

ФК "Шахтер" / Инфографика: Главред

Кроме основной суммы, контракт предусматривал бонусы по 5 миллионов евро за каждую победу "Челси" в АПЛ или Лиге чемпионов. Теоретически, за шесть турнирных побед клуб мог бы выплатить "Шахтеру" до 30 миллионов, что довело бы общую прибыль от трансфера до 100 миллионов евро.

Пока не уточняется, касаются ли 25 миллионов евро, за которые "Челси" готов судиться, именно этого пункта контракта, или речь идет о другой финансовой договоренности между клубами.

Как ранее писал Главред, в медиапространстве появились слухи о возможном судебном иске вингера Челси Михаила Мудрика против Украинской ассоциации футбола. По неофициальной информации, речь идет о ситуации с допингом, который якобы мог попасть в организм игрока во время пребывания в лагере национальной сборной Украины

Кроме того, из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта.

Напомним, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал убедительную победу команды в 18-м туре УПЛ над "Эпицентром" Эпицентр со счетом 4:0, а также объяснил кадровые решения тренерского штаба в отношении опытных футболистов.

ФК "Шахтер" – самый успешный футбольный клуб Украины ФК "Шахтер" – ведущий украинский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1936 году под названием "Стахановец". Клуб является одним из самых успешных в Украине и традиционно выступает в украинской Премьер-лиге. После обретения независимости Украины "Шахтер" многократно становился чемпионом и обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также завоевал европейский трофей – Кубок УЕФА в 2009 году. Из-за войны с РФ клуб вынужден выступать не в своем родном Донбассе, играет домашние матчи в других городах Украины или за рубежом, но сохраняет верность своим традициям и продолжает выступать в европейских турнирах.

