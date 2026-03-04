Антициклон из Польши принесет на Львовщину контрастную погоду: прогноз на 5 марта

Синоптики предупредили жителей Львова и области об опасных метеорологических явлениях.

Прогноз погоды на Львовщине на 5 марта / Фото: УНИАН

В четверг, 5 марта, погоду на Львовщине будет определять юго-восточная периферия антициклона с центром над Польшей. Несмотря на прохладную ночь, днем ожидается комфортное весеннее тепло. Об этом сообщили синоптики Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Синоптики прогнозируют в области переменную облачность. Существенных осадков не предвидится, однако ночью и утром возможен слабый туман, который может несколько ухудшить видимость на дорогах.

Температура ночью по области будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, а днем воздух прогреется до 6-11° тепла. Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 м/с.

Погода во Львове 5 марта

Во Львове также ожидается переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха составит 0-2° мороза, что может привести к слабой гололедице на отдельных участках дорог. Однако уже днем солнце прогреет город до приятных 9-11° тепла.

Жителей призывают быть внимательными во время утренних поездок из-за тумана и возможных ночных заморозков.

Какая будет погода в Украине в течение недели

В первую неделю марта в Украине будет преобладать устойчивая и в основном сухая погода. В ближайшие дни синоптическую ситуацию будет определять поле повышенного атмосферного давления и антициклон, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, осадки будут редкими, а температура воздуха в большинстве регионов будет превышать климатическую норму. Немного прохладнее сохранится на северо-востоке страны и в Карпатах.

Напомним, в Харькове 5 марта ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. На дорогах местами возможна гололедица.

Также в четверг, 5 марта, в Украине будет относительно тепло, но ветрено. Температура днем ожидается +4...+9°, на юге и западе до +12°, на северо-востоке – +1...+4°. Мокрый снег и дождь вероятны в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях.

Как сообщал Главред, 5 марта погода в Полтаве и области будет без существенных осадков, ожидается переменная облачность и северо-западный ветер 7–12 м/с. На дорогах местами гололедица.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

