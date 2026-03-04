Если имущество осталось в оккупации: в "Дії" запускают услугу для оформления репараций

Принять участие в тестировании могут руководители компаний или уполномоченные представители при наличии электронной подписи.

В "Дії" запускают услугу для оформления репараций

Кратко:

Речь идёт о начале бета-тестирования сервиса категории C3.2

Компании могут направить заявления в международный Реестр убытков

Украинские юридические лица, утратившие контроль над активами на временно оккупированных территориях, смогут подать заявление о возмещении убытков через портал "Дія". О запуске новой услуги сообщили на платформе.

Речь идёт о начале бета-тестирования сервиса категории C3.2. Он позволяет компаниям направлять заявления в международный Реестр убытков, если их имущество осталось на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года.

Разработчики подчеркивают: если предприятие потеряло контроль над своей собственностью из-за оккупации, этот факт теперь можно официально зафиксировать на международном уровне.

Принять участие в тестировании могут руководители компаний или уполномоченные представители при наличии электронной подписи. Регистрация на бета-тест уже открыта на портале "Дія".

Основная задача сервиса - сформировать доказательную базу для дальнейшего получения компенсаций. После подачи заявления и подтверждающих документов информация будет передана специальной комиссии, действующей в рамках международного Реестра убытков. Именно она будет определять размер компенсации.

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции в сотрудничестве с международными партнерами, в частности UK DIGIT и программой EGAP.

Что такое "Дія"? "Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне. Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги: оплата штрафов за нарушение ПДД;

оплата долгов по исполнительным производствам;

возможность делиться копиями цифровых документов;

проверка действительности цифровых документов другого человека.

