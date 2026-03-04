Укр
Если имущество осталось в оккупации: в "Дії" запускают услугу для оформления репараций

Виталий Кирсанов
4 марта 2026, 18:34
Принять участие в тестировании могут руководители компаний или уполномоченные представители при наличии электронной подписи.
В "Дії" запускают услугу для оформления репараций
В "Дії" запускают услугу для оформления репараций / коллаж Главред, фото УНИАН

Кратко:

  • Речь идёт о начале бета-тестирования сервиса категории C3.2
  • Компании могут направить заявления в международный Реестр убытков

Украинские юридические лица, утратившие контроль над активами на временно оккупированных территориях, смогут подать заявление о возмещении убытков через портал "Дія". О запуске новой услуги сообщили на платформе.

Речь идёт о начале бета-тестирования сервиса категории C3.2. Он позволяет компаниям направлять заявления в международный Реестр убытков, если их имущество осталось на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года.

видео дня

Разработчики подчеркивают: если предприятие потеряло контроль над своей собственностью из-за оккупации, этот факт теперь можно официально зафиксировать на международном уровне.

Принять участие в тестировании могут руководители компаний или уполномоченные представители при наличии электронной подписи. Регистрация на бета-тест уже открыта на портале "Дія".

Основная задача сервиса - сформировать доказательную базу для дальнейшего получения компенсаций. После подачи заявления и подтверждающих документов информация будет передана специальной комиссии, действующей в рамках международного Реестра убытков. Именно она будет определять размер компенсации.

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции в сотрудничестве с международными партнерами, в частности UK DIGIT и программой EGAP.

Выплаты украинцам - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцы могут оформить детскую выплату в размере 50 тысяч гривен. Есть два варианта оформления помощи при рождении ребенка. Первый - это подача заявления в Пенсионный фонд Украины. Также можно подать заявку через сервис "єМалятко" на портале "Дія".

Ранее сообщалось, что пособие по уходу за ребенком до годовалого возраста назначается до месяца, в котором ребенку исполняется один год включительно, при условии, что заявление на получение такого пособия поступило в орган Пенсионного фонда Украины вовремя.

Накануне стало известно, что часть украинских пенсионеров рискует остаться без выплат на 2-3 месяца из-за непрохождения обязательной идентификации.

Читайте также:

Что такое "Дія"?

"Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.

Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги:

  • оплата штрафов за нарушение ПДД;
  • оплата долгов по исполнительным производствам;
  • возможность делиться копиями цифровых документов;
  • проверка действительности цифровых документов другого человека.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцвыплаты оккупация репарации ДІЯ новости Украины новости Украины и мира Дія.Картка
