Минус 30 гривен на ценниках: в Украине подешевели основные виды мяса

Кратко:
- Из-за длительного отсутствия электроэнергии цены на мясо упали
- В марте повышения цен на эту продукцию не ожидается
Ситуация с ценами на мясо в Украине четыре года подряд находится под влиянием развязанной Россией полномасштабной войны и ее последствий. Об этом заявила кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Наталья Копитец в комментарии 24 Каналу.
По ее словам, в этом году из-за длительного отсутствия электроэнергии в результате атак продуктовые супермаркеты были вынуждены снижать розничные цены на мясо.
"В марте 2026 года повышения розничных цен на основные виды мяса – говядину, свинину и курятину – не ожидается. Цены останутся на уровне февраля 2026 года", – подчеркнула она.
Кандидат экономических наук добавила, что ситуацию на рынке усугубляет и снижение спроса со стороны потребителей.
По ее данным, с начала 2026 года основные виды мяса подешевели на 3 – 30,42 гривни за килограмм.
В частности, больше всего снизились цены на курятину. Также на 1,3 – 2,9% упали цены на свинину. Зато говяжий гуляш стал дороже на 3,4% – до 399 гривен за килограмм.
Когда мясо может подорожать
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее говорил, что цены на мясо в Украине пока стабильны, однако перед Пасхой возможно сезонное подорожание.
"Перед праздниками традиционно растет спрос, а это может привести к частичному подорожанию уже в апреле", – подчеркнул он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине заметно подорожали качественные яблоки — в начале марта розничные цены на популярные сорта, в частности Golden Delicious и Red Chief, в супермаркетах достигли около 70 грн за килограмм.
Также в Украине стремительно дорожает картофель. На рынке отмечается активизация торгово-закупочной деятельности, что уже привело к заметному росту цен. Повышенный спрос и ограниченное предложение качественной продукции стали ключевыми факторами подорожания.
В то же время цены на тепличные огурцы начали снижаться. Этому поспособствовало незначительное увеличение предложения овоща нового оборота из местных хозяйств.
О ресурсе: Институт аграрной экономики
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" основан в 1956 году в г. Киев как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров.
Указом Президента Украины от 12 января 2004 года № 48 Институту присвоен статус национального научного центра.
Главной задачей Института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследования актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.
