Минус 30 гривен на ценниках: в Украине подешевели основные виды мяса

Эксперт говорит, что ситуацию на рынке усугубляет снижение спроса со стороны потребителей.

Из-за длительного отсутствия электроэнергии цены на мясо упали

В марте повышения цен на эту продукцию не ожидается

Ситуация с ценами на мясо в Украине четыре года подряд находится под влиянием развязанной Россией полномасштабной войны и ее последствий. Об этом заявила кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Наталья Копитец в комментарии 24 Каналу.

По ее словам, в этом году из-за длительного отсутствия электроэнергии в результате атак продуктовые супермаркеты были вынуждены снижать розничные цены на мясо.

"В марте 2026 года повышения розничных цен на основные виды мяса – говядину, свинину и курятину – не ожидается. Цены останутся на уровне февраля 2026 года", – подчеркнула она.

Кандидат экономических наук добавила, что ситуацию на рынке усугубляет и снижение спроса со стороны потребителей.

По ее данным, с начала 2026 года основные виды мяса подешевели на 3 – 30,42 гривни за килограмм.

В частности, больше всего снизились цены на курятину. Также на 1,3 – 2,9% упали цены на свинину. Зато говяжий гуляш стал дороже на 3,4% – до 399 гривен за килограмм.

Когда мясо может подорожать

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее говорил, что цены на мясо в Украине пока стабильны, однако перед Пасхой возможно сезонное подорожание.

"Перед праздниками традиционно растет спрос, а это может привести к частичному подорожанию уже в апреле", – подчеркнул он.

Как сообщал Главред, в Украине заметно подорожали качественные яблоки — в начале марта розничные цены на популярные сорта, в частности Golden Delicious и Red Chief, в супермаркетах достигли около 70 грн за килограмм.

Также в Украине стремительно дорожает картофель. На рынке отмечается активизация торгово-закупочной деятельности, что уже привело к заметному росту цен. Повышенный спрос и ограниченное предложение качественной продукции стали ключевыми факторами подорожания.

В то же время цены на тепличные огурцы начали снижаться. Этому поспособствовало незначительное увеличение предложения овоща нового оборота из местных хозяйств.

