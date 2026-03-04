Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

Голубое топливо дорожает под опосредованным влиянием войны на Ближнем Востоке.

В Украине газ подорожал на 20% / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Почему в Украине подорожал газ

Изменятся ли тарифы для потребителей

На украинском рынке за последние дни резко выросли цены на газ. В частности, во вторник, 3 марта, голубое топливо подорожало на 20%, достигнув 27 800 грн/тыс. куб м (с НДС). Об этом свидетельствуют котировки Natural gas ExPro.

Цены на внутреннем рынке достигли самого высокого уровня с июня 2025 года. При пересчете цена газа составляет $536/тыс. куб. м (без НДС) или €43,2/MWh.

Тем не менее, рост цен на природный газ в Украине заметно меньше, чем в Европе, где во вторник цены достигали €65,5/MWh. Это самая высокая цена за последние три года - с января 2023 года. Таким образом, сейчас газ в Европе торгуется дороже, чем в Украине.

Цены на газ - динамика роста / expro.com.ua

Цены на газ в Украине растут под опосредованным влиянием войны на Ближнем Востоке.

В то же время цены на газ для потребителей остаются фиксированными - 7250 грн/тыс. куб. м. собственной добычи.

Почему цены на газ пошли вверх: объяснение аналитиков

Как пишет Bloomberg, цены на газ в Европе резко выросли после остановки производства сжиженного газа в Катаре, вызванной атакой иранских дронов.

Завод Ras Laffan компании QatarEnergy покрывает около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа, и беспрецедентная остановка сейчас угрожает энергетической безопасности и всколыхнула мировые рынки.

Фьючерсы на эталонный газ в Европе выросли больше всего со времен кризиса 2022 года, вызванного вторжением России в Украину.

Поставки сжиженного газа с Ближнего Востока уже были прерваны с выходных, поскольку танкеры в значительной степени прекратили транзит через Ормузский пролив - критически важную артерию для мировых потоков топлива на входе в Персидский залив.

"Угроза безопасности поставок существует здесь и сейчас. Ее масштабы будут зависеть от продолжительности остановки, но сейчас мы находимся в новом сценарии", - отмечают аналитики.

Что будет с ценами на газ и бензин: прогноз эксперта

Дипломат и политолог-международник Вадим Трюхан в эфире Киев24 заявил, что в Украине вырастут цены на бензин и газ.

По его словам, на стоимость топлива сильно повлияют события на Ближнем Востоке.

"Хотим мы этого или нет, эти события напрямую коснутся Украины уже в ближайшем будущем, в перспективе нескольких дней. Иранцы уже атакуют Саудовскую Аравию, одного из ключевых производителей, поставщиков нефти и газа", - говорит дипломат.

По его мнению, из-за всех этих событий бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5-10 гривен за литр.

Военная операция США и Израиля в Иране - последние новости

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

28 февраля США и Израиль совместно атаковали Иран, после чего обнародовали свои названия этой операции.

Израиль назвал свою операцию против Ирана "Рёв Льва". В Пентагоне сообщают, что удары по Ирану были названы "Operation Epic fury" ("Эпическая Ярость").

Иран в ответ нанес удары по израильской территории и по военным базам США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель". На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, он ответил: "У меня есть три очень хороших кандидата".

Кроме того, Трамп заявил, что США могут рассмотреть отправку сухопутных войск в Иран, если этого потребует развитие операции Epic Fury. По его словам, он не исключает ни одного сценария, если он будет "необходим для достижения целей".

Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что самые мощные удары США по Ирану еще впереди, пока Вашингтон не достигнет всех поставленных целей.

