Ани Лорак выдала новую версию политического давления на нее.

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак рассказала о своем участии на Евровидении. Напомним, артистка представляла Украину на конкурсе в 2008 году.

В интервью для российских пропагандистов запроданка заявила, что еще в 2005 году почувствовала, что конкурс "политизирован" после поражения на Нацотборе.

Певица считает, что она заняла второе место на Евровидении благодаря российскому певцу-путинисту Филиппу Киркорову, который написал для нее конкурсную песню.

"Несмотря на то, что было принято политическое решение, чтобы я не поехала на Евровидение в 2005 году, в 2008-м телеканал пришел ко мне и попросил представить страну на конкурсе. Я попросила время, чтобы подумать. Бросала монетку, и она трижды показала, что надо ехать. Но было ощущение, что это политизировано", – сказала предательница.

Также Лорак уверенна, что ее карьера в РФ началась после триумфа на Евровидении.

"Справедливость победила. В 2008-м люди голосовали за песню Shady Lady, которую написал Филипп Киркоров. Тогда было сотрудничество и содружество, потому что в нашей международной команде был болгарин Киркоров, представители России, Греции, Армении, а также танцоры со всего постсоветского пространства. Мы прекрасно выступили, завоевали второе место. Можно сказать, что с этого момента началась моя карьера в России", – выдала предательница.

Отметим, как сообщал Главред, российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала новое фото с детьми. Молчунья сделала публикацию, в которой показалась вместе с дочерью Верой и сыном Александром.

А также когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, утверждает, что счастлива в браке с испанцем Исааком Виджраку.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

