  3. Звёзды

Предательница Ани Лорак призналась, как перешла на сторону РФ: "С этого момента"

Элина Чигис
4 марта 2026, 02:00
Ани Лорак выдала новую версию политического давления на нее.
Ани Лорак
Ани Лорак удивила заявлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Ани Лорак высказалась об участии в Евровидении
  • Кого она поблагодарила за свой успех

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак рассказала о своем участии на Евровидении. Напомним, артистка представляла Украину на конкурсе в 2008 году.

В интервью для российских пропагандистов запроданка заявила, что еще в 2005 году почувствовала, что конкурс "политизирован" после поражения на Нацотборе.

видео дня

Певица считает, что она заняла второе место на Евровидении благодаря российскому певцу-путинисту Филиппу Киркорову, который написал для нее конкурсную песню.

Ани Лорак
Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Несмотря на то, что было принято политическое решение, чтобы я не поехала на Евровидение в 2005 году, в 2008-м телеканал пришел ко мне и попросил представить страну на конкурсе. Я попросила время, чтобы подумать. Бросала монетку, и она трижды показала, что надо ехать. Но было ощущение, что это политизировано", – сказала предательница.

Ани Лорак
Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

Также Лорак уверенна, что ее карьера в РФ началась после триумфа на Евровидении.

"Справедливость победила. В 2008-м люди голосовали за песню Shady Lady, которую написал Филипп Киркоров. Тогда было сотрудничество и содружество, потому что в нашей международной команде был болгарин Киркоров, представители России, Греции, Армении, а также танцоры со всего постсоветского пространства. Мы прекрасно выступили, завоевали второе место. Можно сказать, что с этого момента началась моя карьера в России", – выдала предательница.

Отметим, как сообщал Главред, российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала новое фото с детьми. Молчунья сделала публикацию, в которой показалась вместе с дочерью Верой и сыном Александром.

А также когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, утверждает, что счастлива в браке с испанцем Исааком Виджраку.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ани Лорак новости шоу бизнеса
Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

