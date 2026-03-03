Укр
Стоит ли просеивать муку: шеф-повар удивил объяснением

Анна Косик
3 марта 2026, 19:32
Известный повар объяснил, для чего на самом деле раньше просеивали муку и стоит ли делать это сейчас.
Клопотенко, мука
Правда о муке, которую знают единицы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему раньше обязательно просеивали муку
  • Какой эффект на самом деле имеет просеянная мука

Во многих рецептах выпечки указано, что муку перед добавлением в тесто нужно просеять. Существует мнение, что тогда она становится более воздушной. Однако на самом деле это не совсем так.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Он раскрыл правду, для чего на самом деле хозяйки просеивали муку.

Повар утверждает, что начали просеивать муку люди в древности не для воздушности, а потому, что раньше она была низкого качества. В муке бывали разные мелкие частицы, она была не такая качественная, как сегодня.

евгений клопотенко инфографика
Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

"Производства теперь стали идеальными, они сами все просеивают, все делают, а мы делаем все, как делали наши бабушки. Больше пышность выпечки часто зависит не только от муки, а от того, какая духовка", - добавил Клопотенко.

Смотрите видео с объяснением Клопотенко:

@klopotenko_chef Некоторые мифы — это просто устаревшие правила. Пора их отпускать и жить по-новому. p.s: домашним любимцам эти изменения от @delickcious_ua ♬ оригинальная аудиозапись - klopotenko_chef

О персоне: Евгений Клопотенко

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

мука Евгений Клопотенко
