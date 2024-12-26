Как хранить муку годами: необычный совет опытной хозяйки

Сколько лет может храниться мука известно не всем, хотя это важный показатель качества продукта.

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Сколько лет может храниться мука / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как долго может храниться мука

Где и в каких условиях хранить муку правильно

Без муки сложно представить кухню настоящей хозяйки, но этот продукт не так часто используется, как овощи или фрукты. Поэтому многие интересуются, как хранить большие объемы муки в течение длительного времени.

Главред узнал, что происходит с мукой при длительном хранении и как ее хранить на протяжении лет, чтобы в ней не завелись насекомые и она не испортилась.

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Срок хранения муки зависит от ее типа, условий хранения и способа упаковки. В среднем, мука может храниться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Например, муку можно хранить в морозильной камере до 2 лет без изменений в структуре и вкусе. Перед использованием ее нужно постепенно разморозить. Еще один способ хранения - удаление воздуха с помощью вакуума, что предотвращает окисление жиров и защищает от насекомых.

SuperГОСПОДАРКА в эфире "Сніданку з 1+1" также советует головку или две нечищеного чеснока положить в закрытую герметичную посуду с мукой, чтобы в ней не завелись насекомые.

Если говорить о том, в какой посуде лучше хранить муку, то она отметила, что главным фактором является герметичность. То есть для хранения муки подойдет как и стеклянная банка, так и пластмассовая емкость.

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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