Где хранить бананы дома, чтобы они не темнели: гениальный лайфхак

Кулинарный эксперт поделился необычным трюком, как сохранить бананы свежими до двух недель.

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Где хранить бананы дома / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Можно ли хранить бананы в холодильнике

Смогут ли зеленые бананы созреть в холодильнике

Бананы обычно становятся мягкими и меняют цвет только через несколько дней после того, как их принесли домой из магазина. Поэтому стоит быстро их съесть, чтобы не пришлось выбрасывать уже коричневые бананы.

Кулинарный мастер FabFood4Al Камилла в своем TikTok заинтриговала лайфхаком, который поможет бананам дольше храниться свежими, если их просто поставить в холодильник, говорится в материале Mirror.

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Как правильно хранить фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

"Мне всегда говорили, что бананы нельзя держать в холодильнике, потому что они чернеют. На прошлой неделе моя дочь сообщила мне, что все ее друзья по университету хранят свои бананы в холодильнике, поэтому я хранила эти бананы в холодильнике целых четыре дня, когда они созрели. Обычно через столько дней они полностью черные и покрыты пятнами, поэтому я собираюсь открыть банан, чтобы проверить, правда ли это", - отметила женщина.

К ее большому удивлению, после очистки банан оказался очень спелым и абсолютно свежим. В комментариях к своему сообщению Камилла также сообщила, что холодная температура в холодильнике определенно продлевает жизнь бананов еще на две недели.

Несмотря на все трудности, охлаждение бананов действительно сохраняет их в отличной форме, тормозя процедуру созревания и сохраняя их идеальными, когда вы захотите съесть один.

Банановая кожура может сохранять свой желтый оттенок в течение нескольких дней в холодильнике, но впоследствии потемнеет до черного, хотя ее все равно можно будет есть. Плод внутри почерневшей кожуры будет оставаться желтым, свежим и твердым и сохранится чуть более двух недель после покупки.

Хранение бананов в холодильнике отличает их от других фруктов, тем самым продлевая срок их жизни. Однако, если у вас мало места в холодильнике, заверните стебли в пищевую пленку, чтобы предотвратить распространение газа этилена и сохранить ваши бананы свежими дольше.

Какие есть виды бананов? Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки. Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

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