Не испортится до весны: какой фрукт надо поставить в ящик к картофелю

Ключевое:
- Какие есть основные правила хранения картофеля
- Для чего к картофелю класть яблоко
Картофель - один из самых долговечных овощей, если его правильно хранить. Однако при ненадлежащих условиях он может быстро прорастать и сморщиваться, пишет Главред. Издание Express поделилось рекомендациями, как хранить картофель правильно.
В украинской кухне картофель является основным ингредиентом: его варят, жарят, запекают или готовят пюре - он удачно дополняет любое блюдо.
Однако, планируя приготовить что-то вкусное, можно столкнуться с тем, что картофель уже пророс, сморщился или даже позеленел.
Независимо от того, выращивают картофель самостоятельно или покупают в магазине, важно знать основные правила его хранения.
Перед хранением картофель лучше доставать из пластиковых пакетов, ведь он нуждается в доступе воздуха.
В TikTok на странице @goodfoodforgood эксперт предложил "более простой трюк", который, по его словам, поможет хранить картофель свежим дольше.
В подписи к видео указано: "Этот совет поможет надолго сохранить картофель свежим, сэкономив деньги и сократив отходы. Будете благодарны позже!"
"Этот легкий трюк изменит ваш подход к хранению картофеля. Попробуйте хранить картофель вместе с яблоками, чтобы замедлить его прорастание", - говорит эксперт.
Яблоки выделяют этилен - газ, который тормозит прорастание картофеля и в целом продлевает его свежесть.
Когда правильно высаживать картофель
Оптимальные сроки посадки картофеля предусматриваются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6 +8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов - вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую - начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля - третья декада марта - первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.
Однако следует помнить, что, хотя этилен замедляет созревание картофеля, он может ускорять созревание других овощей и фруктов, делая их менее устойчивыми.
Поэтому не следует хранить яблоки рядом с продуктами, которые чувствительны к этилену, такими как лук, дыня, брокколи и персики.
Также эксперты рассказали о лучшем удобрении для картофеля, которое нужно внести осенью. Оно действует медленно, но эффективно, ведь разлагается в течение нескольких месяцев.
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