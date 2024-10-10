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Где хранить бананы, чтобы они не чернели: будут свежими 14 дней

Юлия Закрепа
10 октября 2024, 20:55обновлено 10 октября, 22:15
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Сколько хранятся бананы и где нужно их хранить в доме - специалисты дали советы.
Где хранить бананы, чтобы они не чернели: будут свежими 14 дней
Как сохранить бананы на дольше / коллаж: Главред, фото: unsplash

Бананы идеально подходят для быстрого перекуса или завтрака. Однако часто они быстро становятся черными и мягкими до истечения срока годности.

Может показаться логичным хранить бананы в вазе с фруктами, но на самом деле это худшее место для них. Зная, где их хранить, можно продлить их свежесть на недели. Большинство фруктов выделяют газ этилен, растительный гормон, который запускает созревание. Когда слишком много фруктов хранится вместе, концентрация этого газа может привести к быстрой порче. Бананы производят большое количество этилена, поэтому они часто портятся первыми, говорится в материале Mirror.

Шеф-повар Рэйчел Шервуд рассказала, что лучше всего хранить спелые бананы в холодильнике, поскольку это замедляет выработку газа этилена.

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"Когда бананы созреют, положите их в ящик для продуктов в холодильнике. Охлаждение значительно замедляет процесс созревания, но не останавливает его. Кожура будет продолжать становиться коричневой, но плод будет оставаться свежим и твердым в течение одной-двух недель", - сообщила повар.

Существует также распространенное заблуждение, что бананы нельзя хранить в холодильнике, поскольку от холода их кожура становится черной.

Хотя кожура может изменить цвет, фрукты внутри остаются желтыми и мягкими, что делает их пригодными для еды в течение длительного времени. Храните только спелые желтые бананы в холодильнике. Зеленые бананы не созревают должным образом при низких температурах, что может привести к потере вкуса.

"Зеленые бананы еще не совсем спелые, они хранятся дольше всего и медленно созревают при комнатной температуре на прилавке. Чтобы ускорить процесс, положите их в коричневый бумажный пакет, добавьте туда яблоко или помидор, чтобы еще больше ускорить процесс", - посоветовала Рейчел.

Если у вас на столешнице есть банан, который только начинает созревать, его все равно можно поставить в холодильник, но также можно заморозить или использовать в смузи. Однако полностью коричневые бананы не следует класть в холодильник, поскольку это приведет к тому, что кожура станет кашеобразной, что сделает их непривлекательными для употребления.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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