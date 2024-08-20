Точно не почернеет: как сохранить капусту свежей до весны

Зная, как правильно хранить свежую капусту, вы сможете наслаждаться хрустящими и полезными овощами в течение всего зимнего сезона.

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Как правильно хранить свежую капусту / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Многие сталкиваются с проблемой, когда при хранении капуста начинает чернеть или гнить, что вынуждает выбрасывать овощи. Однако, если знать, как правильно хранить свежую капусту, сочные головки могут сохраняться до самой весны.

Важно выбрать подходящий сорт: на хранение закладываются только среднепоздние и поздние сорта, так как ранние и среднеранние быстро теряют внешний вид и не подходят для длительного хранения.

Идеальные условия для хранения капусты – это погреб или подвал, где поддерживается температура в диапазоне от −1 до +1 ℃ и влажность воздуха 85-95%. Эти параметры позволяют капусте оставаться свежей без признаков порчи, пишет сайт На пенсии.

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Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

Как правильно хранить свежую капусту?

Хранение в подвешенном виде. Один из самых эффективных способов – подвешивание капусты. Для этого кочаны убирают вместе с корнями, оставляют 2-3 внешних листа, переворачивают вверх дном и обвязывают у основания веревкой. Подвешивают капусту ближе к выходу в погребе, где прохладнее всего. Можно использовать авоськи, которые также обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха. Это предотвращает гниение и порчу.

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Хранение в пищевой пленке. Если нет возможности подвесить капусту, можно использовать альтернативный метод. Сначала снимают легко отделяющиеся внешние листья, затем каждый кочан плотно оборачивают пищевой пленкой или бумагой и укладывают на полку. Этот способ защищает овощи от лишней влаги, света и контакта с другими продуктами.

Эти простые советы помогут сохранить капусту свежей до весны, не опасаясь за ее качество. Зная, как правильно хранить свежую капусту, вы сможете наслаждаться хрустящими и полезными овощами в течение всего зимнего сезона.

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