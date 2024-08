Как правильно заморозить капусту и в каких блюдах ее можно использовать

Если после приготовления салата или борща осталась капуста, не оставляйте ее портиться в холодильнике. Капусту можно заморозить и использовать позже.

Можно ли замораживать свежую нарезанную капусту? / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Если вы готовите блюдо из капусты, то не всегда удается использовать целый кочан. Даже приготовив пару рецептов с капустой, у вас все еще может остаться полкочана. Вместо того, чтобы оставлять его гнить в холодильнике, попробуйте заморозить капусту для дальнейшего использования.

Итак, можно ли замораживать свежую нарезанную капусту? Безусловно, можно. Но делать это нужно правильно, пишет сайт It's a veg world after all.

Как правильно заморозить капусту

Удалите все поврежденные или увядшие листья. Промойте капусту под холодной проточной водой и высушите.

Нарежьте капусту нужной вам формы и размера для заморозки. Вы можете нарезать ее соломкой или дольками.

Как бланшировать капусту для заморозки

Доведите большую кастрюлю с водой до кипения. Подготовьте большую миску с ледяной водой.

Бросьте капусту в кипящую воду. Если вы используете нашинкованную капусту, варите 30–60 секунд, как только вода снова закипит. Если вы используете дольки капусты, то варить нужно 1–2 минуты.

Быстро выньте капусту из кипящей воды, используя шумовку или откинув ее на дуршлаг. Переложите в ледяную воду. Дайте капусте постоять в ледяной воде, чтобы она остыла.

Слейте воду с капусты и промокните ее насухо. Положите капусту в один слой на большой противень, застеленный пергаментной бумагой и снова промокните насухо, чтобы удалить всю влагу.

Положите противень в морозилку. Замораживайте капусту около часа.

Как хранить капусту в морозилке

Как только капуста на противне замерзнет, достаньте ее из морозилки. Переложите в пакеты или контейнеры, пригодные для заморозки. Плотно запечатайте, максимально удалив воздух. При желании промаркируйте пакеты.

Хранить капусту в морозильнике можно до 6 месяцев.

Можно ли заморозить капусту без бланширования?

Бланширование — важный этап заморозки овощей. Оно помогает продлить срок годности и сохранить качество и вкус. Капусту можно заморозить и без бланширования, но она не будет храниться так долго.

Чтобы заморозить капусту без бланширования, просто нарежьте ее и сразу положите в пакет для заморозки. Храните в морозилке и используйте в течение месяца.

Как разморозить и использовать замороженную капусту

Можно ли есть капусту после заморозки? Да, конечно. Замороженный овощ лучше всего подходит для использования в рецептах с вареной капустой. Вы можете добавлять ее в супы, жаркое и запеканки прямо из морозилки — размораживать не нужно.

Можно ли заморозить капусту для салата?

Ответ — нет. Вы можете попробовать разморозить замороженную капусту, а затем использовать ее в сырых блюдах. Однако стоит быть готовым к тому, что размороженная капуста становится слишком влажной и не имеет хрустящей текстуры.

