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Алиев взял шевроны ВСУ и дал совет украинцам: как изменится политика Азербайджана

Андрей Ганчук
25 июля 2025, 20:43
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Поведение Азербайджана в отношении России будет лишь ухудшаться, считает Игорь Семиволос.
Алиев, Россия
Контекст отношений Азербайджана и России будет меняться - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

  • Россия своими руками изменила политику Азербайджана
  • Отношение Азербайджана к РФ будет только ухудшаться

Тот факт, что президент Азербайджана Ильхам Алиев взял шевроны ВСУ в подарок и посоветовал украинцам бороться и не отказываться от своих территорий, указывает на изменение политики Баку, и отношение к России будет только ухудшатся. Об этом заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

В интервью Главреду он рассказал о том, что неспособность России принести извинения за сбитый возле Грозного самолет, действия против азербайджанской общины и агрессивные призывы военной "блогосферы" приведут к ухудшению поведения Азербайджана в отношении РФ.

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"В целом, поведение Азербайджана по-прежнему будет меняться. Со временем контекст только ухудшится. Потому что ситуация со сбитым самолетом возле Грозного, репрессии против азербайджанской общины и призывы из России касательно, мол, бомбардировок Баку, создают негативный контекст дальнейших отношений", - считает Семиволос.

По его словам, Россия сама изменила политику Алиева.

"И выступление Алиева со словами, напрямую адресованными украинцам, свидетельствует о том, насколько все изменилось. Россияне своими руками изменили политику Алиева", - подчеркнул Игорь Семиволос.

Кризис между Азербайджаном и РФ – новости по теме:

Как сообщал Главред, отношения Баку и Москвы значительно ухудшились после рейда силовиков РФ в Екатеринбурге, в результате которых после задержания погибли 2 человека. Азербайджан резко отреагировал: задержал россиян в своей стране и отменил все совместные с Россией мероприятия.

Позже Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан подаст на Россию в суд из-за трагедии под Актау. Россия не берет на себя ответственность за катастрофу гражданского самолета, который, по данным Баку и Украины, был сбит российской ракетой ПВО.

На северной границе Азербайджана с Россией возможны определенные действия, считает Игорь Семиволос. Россияне способны использовать против Азербайджана талышей, которые живут в Дагестане и приграничных с РФ районах азербайджанского государства.

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О персоне: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

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