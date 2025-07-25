"Надо следить за границей": раскрыты планы режима Путина против Азербайджана

В Россию думают, что давление на азербайджанцев – эффективный инструмент, но это ошибка.

https://glavred.info/world/nado-sledit-za-granicey-raskryty-plany-rezhima-putina-protiv-azerbaydzhana-10684478.html Ссылка скопирована

Ситуация на границе Азербайджана и РФ может обостриться - эксперт / Коллаж: Главред, фото: администрация президента Азербайджана, скриншот YouTube

Кратко:

Надо внимательно следить за границей РФ и Азербайджана

РФ может использовать против Азербайджана талышей

Страна-агрессор Россия может использовать против Азербайджана этническую группу талышей, которые частично проживают в Дагестане и азербайджанском государстве. Об этом заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в контексте противостояния Москвы и Баку нужно будет внимательно следить за границей двух стран.

видео дня

"Не думаю, что будут военные провокации. Но надо внимательно следить за границей России и Азербайджана на севере", - отметил эксперт.

По его словам, россияне могут использовать талышей против Азербайджана.

"Там (в Дагестане, - ред.) есть разделенные народы. Россияне могут попытаться использовать талышей (Талыши - этническая группа, проживающая на территориях Азербайджана, в Иране, а также частично в Дагестане - России, - ред.), что они уже пытались делать, или прибегнуть к определенным другим действиям", - говорит Семиволос.

Однако, как полагает аналитик, в первую очередь, россияне продолжат оказывать давление на азербайджанскую диаспору.

"Впрочем, в первую очередь они будут пытаться давить на азербайджанцев в России, чтобы диаспора надавила на власть Алиева в Азербайджане. Вариант - проигрышный, однако инструментарий у россиян не меняется, и они думают, что это работает эффективно", - подчеркнул Игорь Семиволос.

Кризис между Азербайджаном и Россией – новости по теме:

Как сообщал Главред, 27 июня российские силовики в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Мероприятия проводились в рамках нераскрытого уголовного дела об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году. Братья Гусейн и Зияддин Сафаров, которых следствие считает главными подозреваемыми, скончались после задержания. Несколько человек госпитализировали.

В ответ МИД Азербайджана вызвал российского посла Петра Волоковых, ему выразили "решительный протест".

Позже Азербайджан отменил все культурные мероприятия, которые были запланированы к проведению на территории страны "российскими государственными и частными учреждениями".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку не получил ответа от официальной Москвы относительно авиакатастрофы гражданского пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО Азербайджанские авиалинии, вблизи казахстанского города Актау. В результате трагедии погибли 38 человек, 28 людей ранены. Кремль молчит и не сообщает результатов промежуточного расследования.

Алиев сказал, что Баку подаст на Москву в суд. В своем заявлении он напомнил, что вердикта по сбитому Boeing 777 в Донецкой области (который сбили террористы "ДНР" и российские военные) пришлось ждать 10 лет. Но Азербайджан готов ждать, чтобы справедливость восторжествовала.

"Это не приведет к тому, что мы забудем. Мы не забудем. Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время. В деле Boeing малайзийской авиакомпании это заняло более десяти лет. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном… Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать", — подчеркнул Алиев.

Другие новости:

О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред