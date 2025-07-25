Будут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странами

Заявления Алиева в адрес Украины - сигнал о том, как изменилась ситуация в отношениях Москвы и Баку, считает Игорь Семиволос.

https://glavred.info/interview/chi-budut-provokaciji-na-kordoni-rosiji-ta-azerbaydzhanu-semivolos-pro-gostru-krizu-mizh-krajinami-10684028.html Ссылка скопирована

Военные провокации будут навряд ли, но надо следить за границей РФ и Азербайджана на севере - Семиволос / Главред

Кризис в отношениях Азербайджана и РФ продолжается. Баку ответил на рейды российских силовиков на азербайджанскую диаспору, планирует подать на Россию в суд по делу о сбитии гражданского самолета Азербайджана российской ПВО, и демонстрирует жесткую позицию в отношении Москвы. В Кремле уже заявили о "сложном периоде" в отношениях двух стран, а российская пропаганда предположила даже военный конфликт с Баку.

В интервью Главреду директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал, чего ожидать от обострения азербайджано-российских отношений, объяснил, как меняется геополитическая позиция Азербайджана и что происходит на Южном Кавказе, оценил вероятность военных провокаций со стороны России, и спрогнозировал дальнейшие действия Баку и Москвы.

Отношения Азербайджана и России ухудшаются все сильнее. На днях азербайджанский президент Ильхам Алиев взял в подарок шевроны ВСУ и посоветовал Украине никогда не соглашаться на оккупацию своих территорий. Среди россиян это вызвало настоящую истерику. После этого российский депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин даже призвал к пересмотру отношений Москвы и Баку. Как вы оцениваете ситуацию? Каких сценариев следует ожидать в дальнейшем?

видео дня

В своих предыдущих выступлениях Алиев уже неоднократно говорил о том, что не стоит никогда соглашаться на оккупацию своих территорий, но ранее он не связывал эти слова непосредственно с Украиной. Прямое и публичное заявление именно в адрес Украины действительно стало новацией.

Истерика в России после заявления Алиева связана с тем, что она вложила немало ресурсов в создание медиа и пула экспертов, которые, по мнению Москвы, продвигают азербайджанскую позицию и работают над сближением позиций обеих сторон. Впрочем, все сложилось таким образом, что россияне попали в обстоятельства, которые играют против них, а сами они не в состоянии ничего изменить. И эти обстоятельства демонстрируют, что Россия не способна проводить равноправную политику, признавать свои ошибки и действовать в соответствии с международным политесом.

До недавнего времени контекст отношений Азербайджана и России был абсолютно понятным. К примеру, Москва фактически выступала молчаливым союзником Баку в Карабахской войне. А Баку ни разу не голосовал за резолюции ООН по России и всячески демонстрировал очень осторожную позицию в отношении Украины - предоставлял нашему государству гуманитарную помощь, но воздерживался от передачи военной помощи. Однако Азербайджан и Алиев все-таки столкнулись с негативным отношением к себе со стороны Москвы. Такое неуважение повлияло на поведение азербайджанцев.

Россия оскорбила Азербайджан, отношения Баку и Москвы будут ухудшаться, считает Игорь Семиволос / president.az

Если бы россияне не были идиотами, то, очевидно, извинились бы, изменили отношение к Азербайджану и попытались каким-то образом нивелировать это обострение. Впрочем, Москва делает все наоборот, потому что не принято, чтобы Россия извинялась перед Азербайджаном. Истерика со стороны россиян, которую мы увидели, это лишь подтверждает.

В целом, поведение Азербайджана по-прежнему будет меняться. Со временем контекст только ухудшится. Потому что ситуация со сбитым самолетом возле Грозного, репрессии против азербайджанской общины и призывы из России касательно, мол, бомбардировок Баку, создают негативный контекст дальнейших отношений.

И выступление Алиева со словами, напрямую адресованными украинцам, свидетельствует о том, насколько все изменилось. Россияне своими руками изменили политику Алиева.

Чего стоит ждать от напряжения между РФ и Азербайджаном? Может ли РФ прибегнуть к военным провокациям или даже военной агрессии?

Не думаю, что будут военные провокации. Но надо внимательно следить за границей России и Азербайджана на севере.

Дагестан - сложная история.

Да. Там есть разделенные народы. Россияне могут попытаться использовать талышей (Талыши - этническая группа, проживающая на территориях Азербайджана, в Иране, а также частично в Дагестане - России, - ред.), что они уже пытались делать, или прибегнуть к определенным другим действиям.

Впрочем, в первую очередь они будут пытаться давить на азербайджанцев в России, чтобы диаспора надавила на власть Алиева в Азербайджане. Вариант - проигрышный, однако инструментарий у россиян не меняется, и они думают, что это работает эффективно.

Собственными руками Россия изменила политику Алиева - Семиволос / Коллаж: Главред, фото: 78 ОГШП, x.com/presidentaz

Чем будет отвечать Баку?

Азербайджан усилил свою субъектность. Баку в качестве посредника принял участие в переговорах между Израилем и Турцией, а также Сирией и Израилем. Работает с США и серьезно улучшил отношения с Францией и Европой. Баку в этих вопросах действует самостоятельно, а союз с Турцией его усиливает.

Азербайджан - уже достаточно самостоятельный игрок и в дальнейшем будет лишь укреплять свои позиции. Это придаст Баку уверенность в том, что Россия ничего не сможет сделать. А если Азербайджану, несмотря на определенные возражения Москвы, удастся подписать мирное соглашение с Арменией, Баку фактически избавится от последней зависимости, связанной с Карабахским конфликтом, в котором Россия играла очень большую роль.

Как будет действовать Турция, если напряжение между Азербайджаном и Россией достигнет максимального накала?

Турция открыто поддерживает Азербайджан. Но Анкара всегда будет пытаться минимизировать риски.

Азербайджан на севере граничит с Россией, на границе возможны провокации - Семиволос / GoogleMaps

По вашему мнению, как сейчас выглядит геополитическая ситуация на Южном Кавказе? Какую роль играет Россия? Насколько велико влияние Турции?

Ситуация складывается таким образом, что там, где влияние России уменьшается, вес Турции - наоборот растет. Об этом свидетельствует и появление турецкого военного объекта в Карабахе. В 2020 году, когда Азербайджан, Армения и Россия подписали мирное соглашение по Карабаху, россияне настаивали, чтобы турецкое присутствие было минимальным, в виде наблюдательной миссии. Турки не возражали, но когда русские оттуда исчезли, или их стало меньше, ситуация радикально изменилась.

У турков есть время, они выжидают. Как только ситуация меняется, они активно заполняют это пространство. Поэтому очевидно, что обстановка для россиян будет ухудшаться. И нет никаких оснований говорить о том, что будет как-то иначе.

Таким образом, Россия теряет Южный Кавказ?

Я бы так громко говорить не стал. Думаю, есть основания считать, что Россия слабеет на Южном Кавказе. Дальнейший процесс зависит от очень многих факторов, о которых мы с вами можем только догадываться.

Если рассматривать ситуацию в процессе - то да, теряет. Но все-таки, потеряет ли, это большой вопрос.

О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред