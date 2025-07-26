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РФ накрывает Харьков КАБами, а Днепр - баллистикой: города в огне

Сергей Кущ
26 июля 2025, 01:40
1187
Российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.
РФ накрывает Харьков КАБами и балистикой
РФ накрывает Харьков КАБами и балистикой / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову и баллистикой по Днепру. Есть первые пострадавшие и разрушения.

Как сообщил председатель областной ОВА Олег Синегубов, враг ударил 4 КАБ по Киевскому району Харькова.

"Подразделения ГСЧС работают на месте попаданий", - рассказал он.

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Уже известно об одном пострадавшем.

Также он сообщил, что зафиксированы удары балистикой.

"Предварительно, удары баллистикой зафиксированы в Харькове и области. Информация проверяется. Не покидайте укрытий: еще могут быть повторные пуски", - говориться в сообщении.

Также оккупанты ударили баллистикой и по Днепру, сообщили в ВС ВСУ.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия будет наращивать интенсивность ракетных и дроновых ударов по Украине, и это, по словам оппозиционного российского политика Ильи Пономарева, зависит не от политических целей, а прежде всего от технических возможностей армии РФ. При этом сам выбор объектов для атак - политическое решение Кремля.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
откуда запускают ракеты по Украине, ракеты / Инфографика: Главред

23 июля во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила России немедленное и полное прекращение огня. Но уже ночью 24 июля страна-агрессор ответила на эту инициативу новыми ударами по гражданским районам Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

После ночной атаки дронами по Одессе спасатели нашли тело погибшего мужчины под завалами разрушенной многоэтажки, сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области.

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