Удар КАБами по медучреждению в Харькове - количество пострадавших резко возросло

В результате авиаудара российской армии по Харькову количество пострадавших резко возросло, а одной из целей оккупантов стало работающее медицинское учреждение.

https://glavred.info/war/udar-kabami-po-meduchrezhdeniyu-v-harkove-kolichestvo-postradavshih-rezko-vozroslo-10684442.html Ссылка скопирована

Количество пострадавших в Харькове резко возросло - появились новые детали / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Харьковская ОГА

О чем говорится в материале:

Враг ударил 2 КАБами по Харькову

Количество пострадавших возросло

25 июля российская армия нанесла очередной удар по Харькову с применением КАБов. Как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 14-ти.

По его словам, управляемая авиабомба попала в здание медицинского учреждения. По состоянию на 13:44 есть вероятность, что под завалами остаются три человека, продолжаются спасательные работы.

видео дня

"На месте работают ГСЧС, правоохранительные органы, дежурят бригады медиков. Все, кто нуждается, получают квалифицированную помощь", - указывает он.

Впоследствии Синегубов уточнил, что количество пострадавших в Индустриальном районе Харькова возросло до 14. Сотрудники ГСЧС смогли вытащить из-под завалов четырех человек, местонахождение еще двух человек - уточняется.

В результате атаки частично разрушен третий этаж и крыша медучреждения, также поврежден частный дом и два автомобиля.

По состоянию на 15:24 Олег Синегубов сообщил, что информация о людях под завалами в Индустриальном районе не подтвердилась - к счастью, все пропавшие вышли на связь, с ними все в порядке.

"В больнице по состоянию на сейчас остается одна пострадавшая, ее состояние - стабильно легкое. Еще три человека, которых ранее госпитализировали, получили помощь и продолжат лечение амбулаторно", - добавил он.

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Амила Омарова, сегодня около 11:30 по Харькову был нанесен авиаудар двумя управляемыми бомбами. Одно из попаданий пришлось на действующее медицинское учреждение, в котором на момент атаки находились пациенты и медики.

Омаров отметил, что, как и накануне, оккупанты снова применили управляемые авиабомбы типа УМПБ-5, нанеся удар по гражданскому объекту, который является частью социальной инфраструктуры.

"Использовались самолеты Су-34 из Белгородской области. Сейчас осмотр места происшествия продолжается, изымаются обломки, фиксируются последствия", - резюмировал он.

КАБ / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия будет наращивать интенсивность ракетных и дроновых ударов по Украине, и это, по словам оппозиционного российского политика Ильи Пономарева, зависит не от политических целей, а прежде всего от технических возможностей армии РФ. При этом сам выбор объектов для атак - политическое решение Кремля.

23 июля во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила России немедленное и полное прекращение огня. Но уже ночью 24 июля страна-агрессор ответила на эту инициативу новыми ударами по гражданским районам Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

После ночной атаки дронами по Одессе спасатели нашли тело погибшего мужчины под завалами разрушенной многоэтажки, сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области.

Другие новости:

О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред