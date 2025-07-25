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Ударит +40 градусов: какие области на выходные накроет невероятная жара

Алёна Воронина
25 июля 2025, 15:03
837
Скоро ряд областей накроют очень высокие температуры воздуха.
Погода, лето, природа, солнце
Погода в Украине - ударит +40 градусов / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на выходные, 26 и 27 июля
  • Где ударит +40 градусов
  • Где будут дожди

Погода в Украине в выходные, 26 и 27 июля, отметится жаркими температурами воздуха.

В эти дни температура воздуха в большинстве областей составит +26...+33 градуса. В южной части ожидается сильная жара, +33...+39, местами вероятно до +40 градусов. В воскресенье в западных областях ожидается снижение температуры воздуха до +22...+27 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Также она предупредила, что в субботу, 26 июля, в западных и северных областях, а также частично на Харьковщине, пройдут дожди с грозами.

В центре, на большей части востока, а также на юге Украины ожидается в основном сухая погода.

"В воскресенье кратковременные грозовые дожди ожидается в западной части, в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях. Все, кто не вошел в этот список - сухая воздушная масса", - отметила Диденко.

Погода в Украине 26 июля
Погода в Украине 26 июля/ Facebook Диденко
Погода в Украине 26 июля
Погода в Украине 26 июля/ meteoprog
Погода в Украине 27 июля
Погода в Украине 27 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 26-27 июля

В столице Украины 26 июля есть вероятность кратковременного грозового дождя. 27 июля будет без существенных осадков.

Температура воздуха в дневные часы составит +27, +28 градусов. Ожидается умеренная, не сильная жара.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что аномальная жара накроет несколько областей Украины - стала известна дата. Погода в Украине резко измениться, в нескольких областях будет наблюдаться существенное повышение температуры воздуха.

Как сообщал Главред, стала известна точная дата, когда в Украине спадет жара. Уже скоро температура воздуха снизится - синоптик сказала, когда это произойдет.

Напомним, что в Украину возвращается сильная непогода - синоптики объявили штормовое предупреждение. В Николаеве будет теплее всего. Температура воздуха повысится там до +37 градусов.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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