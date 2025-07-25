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Все ахнут от такой вкуснятины: как приготовить маринованные кабачки с кетчупом чили на зиму

Алёна Воронина
25 июля 2025, 11:50
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Приготовление таких кабачков займет немного времени, а результат приятно удивит.
Кабачки
Как приготовить маринованные кабачки с кетчупом чили на зиму/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

  • Как закрыть кабачки на зиму
  • Как приготовить маринованные кабачки с кетчупом чили на зиму

Кабачки являются недорогим, но при этом очень вкусным сезонным продуктом. Есть достаточно много разнообразных рецептов, как закрыть кабачки на зиму. Об одном из таких мы сегодня вам расскажем.

Автор YouTube-канала "Смачна сторінка" рассказала, как приготовить маринованные кабачки с кетчупом чили на зиму.

видео дня

"Кабачки получаются очень хрустящими, с ярким вкусом и ароматом", - отметила автор видео.

Кабачки нужно нарезать кружочками толщиной 6-8 мм. Использовать лучше молодые кабачки, но подойдут и более старые. Кожуру снимать с них не надо.

В чистые банки сложить кабачки - плотно, но так, чтобы не подавить их. Можно мариновать в пол-литровых или в литровых банках - разницы в целом нет, отмечает хозяйка.

В каждую баночку также нужно положить по одному зубчику чеснока и по несколько горошек черного перца.

"У меня получилось 4 пол-литровые баночки. На это количество баночек приготовим маринад. В кастрюлю налейте 750 мл воды, добавьте соль, сахар и кетчуп. Доведите до кипения. Затем влейте уксус и снимите маринад с огня", - говорится в видео.

Далее нужно разлить маринад по банкам, заполняя их до верха. Прикрыть банки металлическими крышками.

После этого поставить банки в большую кастрюлю, дно которой предварительно застелить полотенцем. Залить водой, чтобы доходила до "плеч" баночек и довести до кипения. Стерилизовать банки в течение 10 минут, если это пол-литровые, и минут 15, если литровые.

"Затем баночки с кабачками выньте из кастрюли и закатайте крышками. Вот и все. Хрустящие и ароматные маринованные кабачки готовы. Я обещаю, что они будут прекрасно храниться и съедятся очень быстро. Приятного аппетита", - добавила хозяйка.

Смотрите видео о том, как приготовить маринованные кабачки с кетчупом чили на зиму:

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Кабачок - какая польза?

Кабачки богаты витаминами, минералами и другими полезными растительными соединениями. В 100 г кабачка содержится 16 калорий, а также в нем есть витамины А, К и группы В, марганец, калий, фолиевая кислота, медь и фосфор. Все эти элементы играют немало ключевых ролей в функционировании нашего организма и во всех их мы нуждаемся.

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