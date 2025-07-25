Аномальная жара накроет несколько областей Украины: стала известна дата

Погода в Украине резко измениться, в нескольких областях будет наблюдаться существенное повышение температуры воздуха.

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Аномальная жара накроет несколько областей Украины/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какой будет погода в Украине в выходные, 26 и 27 июля

Какие области накроет аномальная жара

Где будут дожди с грозами

Погода в Украине в выходные отметится аномальной жарой в нескольких областях. Очень высокие температуры воздуха охватят юго-восточные области нашей страны, а в западной части будут проходить дожди.

Прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что в последующие двое суток прогнозируется довольно контрастная погода.

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Синоптик рассказал, что в западных и северных областях Украины будут идти грозовые дожди, такие погодные условия будут вызваны атмосферными фронтами и циклонической деятельностью. Кроме этого, местами будут наблюдаться град и шквалистое усиление ветра.

В то же самое время на юге и частично в центре нашего государства будет преобладать сухая и жаркая воздушная масса субтропического происхождения с аномально высокими показателями температуры.

Погода в Украине в субботу, 26 июля

В западных областях

В западных областях в течение суток местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, днем на Буковине и Прикарпатье местами возможен град и шквалы, 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, в дневные часы +27...+32, на Закарпатье и в Винницкой области +30...+35 градусов.

В северных областях

В северных регионах местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем +23...+28.

В центральных областях

В центральных регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+22 градуса, днем +31...+36.

На юге Украины

В южной части Украины и Крыму прогнозируется малооблачная и жаркая погода. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+22 градуса, днем +34...+39, вдоль побережья морей +28...+33 градуса.

В восточных областях

В восточных регионах преимущественно без осадков, лишь на Харьковщине местами пройдут кратковременные дожди в сопровождении грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы может усиливаться. Температура воздуха ночью составит +17...+22 градуса, днем +28...+33.

Погода в Украине 26 июля/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля

В западных областях

В западных областях ожидается неустойчивая погода: пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17-22 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем +21...+26.

В северных областях

В северных областях существенных осадков в течение суток не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, днем +26...+31.

В центральных областях

В центральных областях Украины ночью без существенных осадков, днем и вечером в Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозовые ливни, возможны шквалы и град. Ветер восточный/северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +18...+23 градуса, днем +33...+38.

На юге Украины

На юге Украины, а также в Крыму сохранится жаркая и сухая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +19...+24 градуса, днем +33...+38, местами до +40 градусов.

В восточных областях

В восточной части ожидается устойчивая погода без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +16...+21 градус, днем +30...+35.

Погода в Украине 27 июля/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, стала известна точная дата, когда в Украине спадет жара. Уже скоро температура воздуха снизится - синоптик сказала, когда это произойдет.

Также ранее сообщалось, что в Украину возвращается сильная непогода - синоптики объявили штормовое предупреждение. В Николаеве будет теплее всего. Температура воздуха повысится там до +37 градусов.

Напомним, Украину атакует неприятная погода - стало известно, где ждать сильных ливней. Украину накроют дожди и сильные грозы.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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