В Украине возвращается сильная непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 25 июля
- Когда температура воздуха повысится до +37 градусов
- В каких областях будут дожди с грозами
Погода в Украине 25 июля будет жаркой. В некоторых областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Киеве, на севере, в Кировоградской, Черновицкой, Львовской и Днепропетровской областях.
В западных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются сильные грозы.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 25 июля атмосферный фронт затронет западные регионы страны. Там ожидаются грозовые дожди. К вечеру они дойдут до Житомирской, Черниговской и Киевской областей.
Температура воздуха повысится до +35 градусов на юге. Более свежая погода будет на северо-западе. В Киеве потеплеет до +30 градусов, днем будут локальные дожди с грозами. Ожидается, что в Украине ослабнет жара с 31 июля.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 25 июля
В Украине 25 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, северных и Винницкой областях. В этот день ветер будет северо-западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 14-19°, на юге страны 18-23°; днем в западных и северных областях 25-30°, на остальной территории 28 33°, в большинстве южных областей и в Крыму местами сильная жара 35°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +37
По данным meteoprog, 25 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +23...+37 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +18...+25 градусов.
Погода 25 июля в Киеве
В Киеве 25 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь с грозами. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.
Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.
Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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