Невыносимая жара сунет в Украину: где прокапают небольшие дожди

Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +35 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 24 июля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 24 июля

Когда температура воздуха повысится до +35 градусов

В каких областях будут локальные дожди

Погода в Украине 24 июля будет жаркой. Лишь в некоторых областях ожидаются локальные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 24 июля будут кратковременные локальные дожди. Они ожидаются на территории Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областей. На востоке ожидается штормовой ветер.

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Температура воздуха в Украине повысится до +34 градусов. В Киеве потеплеет до 27-29 градусов тепла. На юге будет сильная жара и отсутствие осадков. Дожди ожидаются там только ночью 28 и 29 июля.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 24 июля / фото: ventusky

Погода 24 июля

В Украине 24 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в западных и северных областях ночью 12-17°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 28-33°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 24 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +21...+35 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +15...+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 июля / фото: meteoprog

Погода 24 июля в Киеве

В Киеве 24 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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