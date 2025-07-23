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Удар стихии по Полтавщине: без света остались 1300 потребителей

Анна Ярославская
23 июля 2025, 09:21
243
Из-за порывов ветра и грозы произошло отключение электроэнергии в 8 населенных пунктах Полтавской, Диканской и Глобинской громад.
Погода, электричество
Над возобновлением электроснабжения работают специальные службы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине сегодня
  • Где сегодня ждать дождь, грозу, град и шквалы

В ночь на 23 июля Полтавскую область накрыла непогода, из-за которой в ряде населенных пунктах пропал свет.

Как сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram, населенные пункты были обесточены из-за резких порывов ветра и грозы.

видео дня

"Из-за порывов ветра и грозы произошло отключение электроэнергии в 8 населенных пунктах Полтавской, Диканской и Глобинской громад", - написал он.

Согласно данным Полтаваоблэнерго, без электричества осталось 1297 абонентов. Над возобновлением электроснабжения в населенных пунктах уже работают специальные службы.

Погода на сегодня

Как сообщили в Укргидрометцентре, в среду, 23 июля, погода в Украине будет неустойчивой в большинстве областей. Причина этому - атмосферный фронт, который будет смещаться с запада на восток. Он обусловит ночью в Украине, кроме западных, южных областей и Крыма, днем на Левобережье кратковременный дождь, грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью 14-19 °, днем 23-28 °; на остальной территории ночью 18-23°, днем 27-32°.

Прогноз погода на 23 июля
Прогноз погода на 23 июля / facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем - без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 17-19 °, днем 26-28 °.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптики предупреждали, что 22-23 июля в Украине ожидаются опасные метеоявления: грозы, град и шквалы до 20 м/с. Пострадают северные, центральные, Харьковская и Левобережные области. Киев и Киевщина также в зоне риска.

22 июля Киев накрыла мощная буря с ливнем и шквальным ветром, которая вызвала значительные разрушения. В столице повалены деревья, затоплены улицы и зафиксировано падение строительного крана.

В Украине 23 июля будет местами жарко, но многие области накроют грозовые дожди. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение І уровня опасности для северных, центральных и Харьковской областей из-за гроз, града и шквалов до 15-20 м/с.

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