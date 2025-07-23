Удар стихии по Полтавщине: без света остались 1300 потребителей

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине сегодня
- Где сегодня ждать дождь, грозу, град и шквалы
В ночь на 23 июля Полтавскую область накрыла непогода, из-за которой в ряде населенных пунктах пропал свет.
Как сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram, населенные пункты были обесточены из-за резких порывов ветра и грозы.
"Из-за порывов ветра и грозы произошло отключение электроэнергии в 8 населенных пунктах Полтавской, Диканской и Глобинской громад", - написал он.
Согласно данным Полтаваоблэнерго, без электричества осталось 1297 абонентов. Над возобновлением электроснабжения в населенных пунктах уже работают специальные службы.
Погода на сегодня
Как сообщили в Укргидрометцентре, в среду, 23 июля, погода в Украине будет неустойчивой в большинстве областей. Причина этому - атмосферный фронт, который будет смещаться с запада на восток. Он обусловит ночью в Украине, кроме западных, южных областей и Крыма, днем на Левобережье кратковременный дождь, грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха в западных и северных областях ночью 14-19 °, днем 23-28 °; на остальной территории ночью 18-23°, днем 27-32°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями.
Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем - без осадков.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 17-19 °, днем 26-28 °.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптики предупреждали, что 22-23 июля в Украине ожидаются опасные метеоявления: грозы, град и шквалы до 20 м/с. Пострадают северные, центральные, Харьковская и Левобережные области. Киев и Киевщина также в зоне риска.
22 июля Киев накрыла мощная буря с ливнем и шквальным ветром, которая вызвала значительные разрушения. В столице повалены деревья, затоплены улицы и зафиксировано падение строительного крана.
В Украине 23 июля будет местами жарко, но многие области накроют грозовые дожди. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение І уровня опасности для северных, центральных и Харьковской областей из-за гроз, града и шквалов до 15-20 м/с.
Вам также может быть интересно:
- Китайский гороскоп на завтра 23 июля: Крысам - гнев, Собакам - ссоры
- Гороскоп Таро на сегодня 23 июля: Овнам - строгая экономия, Львам - честность
- Почему 23 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред