Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, повалило кран и деревья

Что известно:
- Киев накрыла сильная буря с ливнем и шквальным ветром
- В Шевченковском районе упал строительный кран
- Непогода затопила ряд улиц, затруднила движение транспорта и вызвала перебои с электроснабжением
Во вторник, 22 июля, Киев накрыла мощная буря с ливнем и шквальным ветром, которая вызвала значительные разрушения. В столице повалены деревья, затоплены улицы и зафиксировано падение строительного крана. Об этом сообщили местные паблики и Укргидрометцентр.
Одним из наиболее пострадавших мест стала улица Глубочицкая в Шевченковском районе столицы, где из-за сильного порыва ветра упал строительный кран. В сети активно распространяются фото и видео момента падения.
Смотрите видео момента падения строительного крана:
На кадрах видно, как под порывами сильного ветра кран начинает шататься, после чего конструкция ломается и падает на землю с большой высоты. Как сообщила представитель ГСЧС в городе Киеве Марина Коцупей в комментарии УНИАН, к спасателям не поступало никаких официальных обращений относительно этого инцидента.
Видео с ливнем в Киеве:
Из-за ливня ряд улиц Киева оказался подтопленным. На кадрах видно, как транспорт движется в воде, которая иногда достигала уровня бамперов.
Непогода также вызвала осложнения дорожного движения, пробки и перебои с электроснабжением в некоторых районах столицы. Кроме этого, шквальный ветер повалил светофоры и дорожные знаки.
Видео с поваленными светофорами и знаками в Киеве:
В некоторых районах сломанные деревья перекрыли дороги. Патрульная полиция Киева сообщила, что движение затруднено на:
- аллее Магдебургского права;
- улице Нижний Вал;
- проспекте Воздушных Сил.
Городские службы работают над ликвидацией последствий стихии.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, 22-23 июля в Украине ожидаются опасные метеоявления: грозы, град и шквалы до 20 м/с. Пострадают северные, центральные, Харьковская и Левобережные области. Киев и Киевщина также в зоне риска.
В Украине 23 июля будет местами жарко, но многие области накроют грозовые дожди. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение І уровня опасности для северных, центральных и Харьковской областей из-за гроз, града и шквалов до 15-20 м/с.
Как сообщал Главред, дожди с грозами ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях и в Донецкой области. Температура днем будет составлять преимущественно +26...+29°С, в южных регионах до +35°С.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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