Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Украину надвигается непогода: синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля

Марина Фурман
22 июля 2025, 12:43
1351
Диденко сообщила, что в ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания.
гроза
Прогноз погоды на 23 июля / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода 23 июля
  • В каких регионах стоит ожидать жару
  • Где в Украине прогнозируют грозы и порывистый ветер 23 июля

В среду, 23 июля, дожди с грозами стоит ожидать в ряде регионов Украины. При этом температура воздуха будет оставаться высокой. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем 23 июля дожди с грозами пройдут в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях. Также осадки возможны еще в Донецкой области.

видео дня

"Еще разве ближайшей ночью из-за деятельности атмосферного фронта также подощит и погремит на севере и в центральных областях Украины. Но днем - еще немного в Карпатах", - написала Диденко.

Она добавила, что температура воздуха в течение дня 23 июля ожидается в большинстве областей в пределах +26...+29 градусов, в Сумской и Черниговской областях будет свежее, +23...+26 градусов.

В южной части и на юго-востоке Украины жара не планирует отступать, температура днем составит +30...+35 градусов.

На Украину надвигается непогода: синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля
Прогноз осадков / фото: скриншот Диденко

Погода в Киеве 23 июля

В ночь на 23 июля в Киеве пройдут грозовые дожди, завтра днем - без осадков. Западный ветер ожидается порывистым. Температура воздуха в течение дня +27 градусов.

"В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания, особо не меняясь - умеренные градусы на западе, жара на юге, в целом +27...+30 градусов. За вероятными дождями будем следить вместе", - резюмировала Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, погода в Украине 22 июля будет местами жаркая. Однако многие области накроют грозовые дожди. Синоптики объявили высокий уровень пожарной опасности в Киеве, на юге, в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в третьей декаде июля над Украиной будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, что будет способствовать формированию дождевой облачности над большинством регионов.

Недавно Киев накрыла жесткая непогода. Из-за сильного ливня столица "плывет". Улицы буквально затопило, ливнестоки не справляются.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Налог на подарки: когда и какую сумму нужно заплатить украинцам

Налог на подарки: когда и какую сумму нужно заплатить украинцам

13:33Экономика
РФ готовится потратить на новую войну $1,1 трлн: Буданов и Коваленко раскрыли детали

РФ готовится потратить на новую войну $1,1 трлн: Буданов и Коваленко раскрыли детали

13:06Украина
На Украину надвигается непогода: синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля

На Украину надвигается непогода: синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля

12:43Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

Последние новости

13:34

Мгновенно ударили по живой силе: воины ББС отомстили врагу за расстрел гражданских

13:33

Налог на подарки: когда и какую сумму нужно заплатить украинцам

13:29

Кто эта девочка: Ирина Билык показала неожиданную грань себя

13:06

РФ готовится потратить на новую войну $1,1 трлн: Буданов и Коваленко раскрыли детали

12:43

На Украину надвигается непогода: синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля

Удары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от ТрампаУдары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от Трампа
12:30

В Украине зафиксирован дефицит одной банкноты: какой ее номинал

12:25

Самый вкусный компот из яблок на зиму на скорую руку - рецепт

12:00

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревВидео

11:56

Украина формирует делегацию для переговоров с РФ: кто в нее войдет

Реклама
11:44

Почему 23 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

11:40

Уже на вес золота: цены на традиционный украинский продукт бьют рекорды

11:39

Не подарок Путину и армии РФ: для чего Трамп объявил 50-дневный ультиматум

11:19

Киевский университет культуры - лидер рейтинга "Найкращі мистецькі виші України" актуально

11:13

Кого Трамп накажет вместо Путина: Пономарев сказал, что будет на 51-й день ультиматумаВидео

11:10

Гороскоп Таро на завтра 23 июля: Овнам - строгая экономия, Львам - честность

10:53

Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

10:49

Когда Украина получит Patriot: в Германии указали на неопределенные сроки

10:48

ВПК врага страдает: дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

10:45

Эра дешевых продуктов проходит: украинцам нужно готовиться к новым ценникам

10:44

В 42 года умерла украинская актриса

Реклама
10:43

Китайский гороскоп на завтра 23 июля: Крысам - гнев, Собакам - ссоры

10:41

Россияне ударили КАБом по жилому дому в Краматорске: погиб ребенок

10:21

Путин тянет время: Пономарев сказал, к чему приведет ультиматум ТрампаВидео

09:57

Угроза для экосистем водоемов: какая рыба в Украине может сделать из озера пустыню

09:46

Некоторым украинцам существенно уменьшат пенсию: кто в списке

09:29

Гороскоп на завтра 23 июля: Девам - хорошее известие, Стрельцам - конфликт

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июля (обновляется)

09:00

Онуфрий будет ждать завершения войны: Андрей Смирнов - о требовании к УПЦ разорвать связи с РФ

08:53

Украина может стать новым Афганистаном: Трамп рискует повторить ошибку Байдена - СМИ

08:24

Президент США хочет дистанцироваться от Украины - экс-советник Трампа

08:10

Для чего РФ хвастается огромным производством "шахедов"мнение

08:07

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

07:48

Когда Путин сядет за стол переговоров: в ISW назвали два условия

07:06

РФ атаковала Украину: в Одессе и Сумах - пожары, есть раненые, в том числе ребенокФотоВидео

06:10

Какая цель номер один Путина в Украине?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

05:25

Почему нельзя говорить "наступним чином": известная всем фраза оказалась неправильнойВидео

04:30

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

04:02

Где и когда в Украине появился первый футбольный клуб - раскрыт неожиданный фактВидео

03:35

Судьба испытает на прочность: двум знакам зодиака стоит быть осторожными 22 июля

Реклама
02:13

Ситуация на фронте обостряется: Генштаб выделил ключевое направление наступления РФ

01:48

Все изменится, готовится реформа: как будет работать мораторий на проверку бизнеса

01:30

Виктория Бекхэм посмеялась над неудачей мужа: что произошло

01:30

Финансовая фортуна выбрала счастливчиков: какие ТОП-4 знака разбогатеют в августе

01:12

Лилия Ребрик рассказала об особенностях младшей дочери: "Хочется света"

01:04

Оккупанты ударили КАБами по жилому району Сум: есть разрушения и пострадавшиеВидео

00:38

Святослав Вакарчук впервые признался, почему молчит о матери своих детей

21 июля, понедельник
23:54

Что скрывает мытье посуды в гостях: неожиданное объяснение от предков

23:25

Случайности не случайны: 4 признака того, что Вселенная вам что-то говорит

23:19

Леся Никитюк отказалась от карьеры из-за претензий известной актрисы - детали

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять