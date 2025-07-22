На Украину надвигается непогода: синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля

Диденко сообщила, что в ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания.

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Прогноз погоды на 23 июля / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода 23 июля

В каких регионах стоит ожидать жару

Где в Украине прогнозируют грозы и порывистый ветер 23 июля

В среду, 23 июля, дожди с грозами стоит ожидать в ряде регионов Украины. При этом температура воздуха будет оставаться высокой. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем 23 июля дожди с грозами пройдут в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях. Также осадки возможны еще в Донецкой области.

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"Еще разве ближайшей ночью из-за деятельности атмосферного фронта также подощит и погремит на севере и в центральных областях Украины. Но днем - еще немного в Карпатах", - написала Диденко.

Она добавила, что температура воздуха в течение дня 23 июля ожидается в большинстве областей в пределах +26...+29 градусов, в Сумской и Черниговской областях будет свежее, +23...+26 градусов.

В южной части и на юго-востоке Украины жара не планирует отступать, температура днем составит +30...+35 градусов.

Прогноз осадков / фото: скриншот Диденко

Погода в Киеве 23 июля

В ночь на 23 июля в Киеве пройдут грозовые дожди, завтра днем - без осадков. Западный ветер ожидается порывистым. Температура воздуха в течение дня +27 градусов.

"В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания, особо не меняясь - умеренные градусы на западе, жара на юге, в целом +27...+30 градусов. За вероятными дождями будем следить вместе", - резюмировала Диденко.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, погода в Украине 22 июля будет местами жаркая. Однако многие области накроют грозовые дожди. Синоптики объявили высокий уровень пожарной опасности в Киеве, на юге, в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в третьей декаде июля над Украиной будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, что будет способствовать формированию дождевой облачности над большинством регионов.

Недавно Киев накрыла жесткая непогода. Из-за сильного ливня столица "плывет". Улицы буквально затопило, ливнестоки не справляются.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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