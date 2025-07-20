Все плывет, заливает даже метро: Киев жестко затопило из-за ливня

Из-за непогоды движение транспорта в центре Киева было парализовано.

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Киев затопило из-за сильного дождя / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Киев накрыла жесткая непогода. Из-за сильного ливня столица "плывет". Улицы буквально затопило, ливневки не справляются. В Сети разлетелись видео с разных улиц Киева.

Погода в Киеве

В Укргидрометцентре предупреждали о том, что 20 июля столицу накроет сильный кратковременный дождь с грозой. Ожидалось, что ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура 20-25°, в Киеве 22-24°", - говорилось в сообщении.

видео дня

Прогноз погоды в Киеве 20 июля / фото: meteoprog

В Киеве потоп

Киевом пронесся жесткий ливень. Он был такой силы, что дождеприемники не справлялись с давлением воды. Дороги превратились в настоящие реки.

Также на кадрах видно, что вода заливала метро. Она ручьем стекала по стенам прямо в "подземку".

Смотрите видео с последствиями непогоды в Киеве:

Киев затопило из-за сильного дождя / фото: скриншот

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий подтвердил, что на площади Галицкой было затруднено движение транспорта в направлении проспекта Берестейского.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" - написал он.

Смотрите видео с последствиями непогоды в Киеве:

Киев затопило из-за сильного дождя / фото: скриншот

Вскоре он уточнил, что подрядным организациям удалось устранить последствия непогоды. Движение транспорта было восставлено.

Погода в Киеве 21 июля

В Киеве 21 июля буде переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Киеве 21 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что в Украине 20 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что с 21 июля Украину снова накроет сухая и жаркая погода, в некоторых областях температура воздуха даже поднимется до +37 градусов.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в третьей декаде июля над Украиной будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, что будет способствовать формированию дождливой облачности над большинством регионов.

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