Украину раскалит до +37 градусов: стала известна дата сильной жары

Сильная жара снова вернется в Украину уже совсем скоро.

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Погода в Украине - Украину раскалит до +37 градусов/ фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 19-20 июля, и на следующей неделе

Где будут дожди

Когда Украину снова накроет жара и в каких областях будут самые высокие температуры

Погода в Украине на текущих выходных и на следующей неделе будет очень изменчивой. Изменчивость погоды будет вызвана циклоном и атмосферными фронтами. В большинстве областей ожидаются дожди.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщают "Факты ICTV". Она отметила, что с 21 июля такая тенденция изменится и Украину снова накроет сухая и жаркая погода, в некоторых областях температура воздуха даже поднимется до +37 градусов.

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Погода в Украине на выходные

В выходные, 19 и 20 июля, во многих областях будут дожди. В субботу дожди разной интенсивности накроют большинство областей, а в воскресенье они будут только в западных, северных и местами в центральных областях.

"Видим, что как минимум на несколько дней жара отступит благодаря этому циклону. Но достаточно высокие температуры в пределах 27-33 градусов сохранятся на юге и на юго-востоке. Хотя там и пройдут дожди, но они будут локальными и менее интенсивными", - отметила синоптик.

По ее словам, в воскресенье, 20 июля, циклон отойдет в северном направлении, после чего начнется потепление в большинстве центральных областей.

Прохладнее всего будет в западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Там в ближайшие три дня температура воздуха будет держаться на уровне +19...+24 градуса.

Погода в Украине 20 июля/ meteoprog

Погода в Украине в начале недели

Дожди преимущественно покинут Украину со вторника, 22 июля. Но во вторник еще локально будут осадки в северных и западных областях, а в среду, 23 июля, дожди пройдут на северо-востоке.

В эти дни столбики термометров начнут ползти вверх - начнется потепление. Температура воздуха ночью достигнет +15...+21 градуса, а на юге и востоке - +34 градусов. Днем в нашем государстве прогнозируется +28...+34 градуса.

Погода в Украине 21 июля/ meteoprog

На юге, востоке и местами в центральных областях с 22 июля ожидается сильная жара, температура воздуха местами будет достигать +35...+37 градусов.

Прохладнее будет в западных областях. Там также будет подниматься температура воздуха, но она будет держаться на уровне +24...+30 градусов.

"То есть видим, что температурный фон будет несколько выравниваться, начиная с понедельника-вторника", - сказала синоптик.

Погода в Украине 22 июля/ meteoprog

В четверг, 24 июля, в большинстве областей осадков не ожидается.

Ближе к пятнице, 25 июля, нашу страну накроют кратковременные дожди с грозами. Они обойдут стороной лишь юго-восток.

Температура воздуха в те дни преимущественно будет на уровне +35...+37 градусов на юге и востоке, на остальной территории нашей страны будет +28...+30 градусов.

В то же время синоптик предупредила, что после субботы, 26 июля, температура воздуха снизится на несколько градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, жара возвращается, известна дата - лишь в нескольких областях будет прохладно. Только в нескольких областях останется прохладная погода, а в большинстве регионов уже совсем скоро снова резко поднимется температура воздуха.

Также сообщалось, что ударит +12 и будут дожди с грозами - стала известна дата сильного похолодания. Похолодание накроет многие области Украины - стало известно, когда точно это произойдет.

Напомним, в Украину врывается мощный шторм - синоптики назвали дату возвращения жары. Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Об источнике: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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